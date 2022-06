https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbul-havalimanina-uluslararasi-alanda-iki-odul-1057404393.html

İstanbul Havalimanı'na uluslararası alanda iki ödül

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinin başında gelen İGA İstanbul Havalimanı'nın, son dönemde aldığı global ödüllerle hem Türkiye'nin hem de Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam ettiği belirtildi.İGA İstanbul Havalimanı'nın, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla takdir edilirken, gerçekleştirdiği sürdürülebilir refinansmanla da bölgesinin en iyi sendikasyon kredisini hayata geçirdiğine yer verilen açıklamada, bir gün arayla iki önemli global ödüle ulaşan İGA İstanbul Havalimanı'nın, ilham verici hizmetleri ve ulaşılabilir finansal kaynak erişimiyle dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda ilerlediği kaydedildi.APEX'ten 'Olağanüstü Başarı' ödülüAçıklamada, İGA İstanbul Havalimanı'nın, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association, APEX) 2022 yılı değerlendirmesinde "Olağanüstü Başarı" ödülüne layık görüldüğüne vurgu yapılarak, yolcu geri bildirimlerine dayanan ilk hava yolu derecelendirme programı olmasıyla öne çıkan APEX'in 1,2 milyon yolcunun oylarıyla belirlenen 2022 yılı değerlendirme sonuçlarının, 8 Haziran'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen ödül töreninde duyurulduğu aktarıldı.Dünya çapında yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerindeki uçuşun, yolcular tarafından koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek-içecek ikramı, eğlence sistemi ve Wi-Fi kategorilerinde puanlandığına yer verilen açıklamada, APEX’in "Olağanüstü Başarı" ödülünün İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul'a takdim edildiği belirtildi.'EMEA Bölgesi’ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi'Açıklamada, kilit finansal kurumları düzenli olarak profillendiren, hedef kitlesi meslektaşları ve sektör haberleri hakkında daha eksiksiz ve kapsamlı anlayış kazanmaları için bir platform oluşturan EMEA Finance'ın, her yıl uluslararası önde gelen finansal şirketleri değerlendirip ödüllendirdiği ifade edildi.İGA İstanbul Havalimanı'nın, EMEA Finance dergisinin her yıl düzenlediği EMEA Finance Awards'ın bu yılki "Best Syndicated Loan in EMEA (EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi)" ödülünün de sahibi olduğu anlatılan açıklamada, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen ödüllerde, İGA’nın 2021 yılında 5,8 milyar avro bedelle hayata geçirdiği ve vadesini 2 yıl uzattığı başarılı refinansmanın da ödüle layık görüldüğü kaydedildi.İngiltere’nin başkenti Londra’da 9 Haziran'da gerçekleşen EMEA Finance Ödül Töreni’nde "EMEA Bölgesi’ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi" ödülünün, şirket adına İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen'in aldığı belirtildi.

