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https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-arac-eve-daldi-3-cocuk-yaralandi--1057405239.html
İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı
İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı
Kağıthane’de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:30+0300
2022-06-14T15:30+0300
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istanbul
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İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç yokuş aşağı kayarak bir eve girdi.Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı.Bu sırada evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı

15:30 14.06.2022
© DHAİstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı
İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© DHA
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Kağıthane’de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç yokuş aşağı kayarak bir eve girdi.

Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı.
Bu sırada evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
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