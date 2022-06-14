https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-arac-eve-daldi-3-cocuk-yaralandi--1057405239.html

İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı

İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı

Kağıthane’de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T15:30+0300

2022-06-14T15:30+0300

2022-06-14T15:30+0300

yaşam

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057405311_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_a30b6912fbe4a75165359a9d0014b638.jpg

İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç yokuş aşağı kayarak bir eve girdi.Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı.Bu sırada evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul