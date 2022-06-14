https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-trafigi-kesip-yolda-sinav-ceken-kisi-sinir-disi-edilecek-1057413203.html
İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek
İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek
İstanbul'da Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı edilmesi için işlem... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:56+0300
2022-06-14T17:56+0300
2022-06-14T17:56+0300
türkiye
istanbul
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Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.
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istanbul
İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek
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İstanbul'da Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacak.
Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.
Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.