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İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek
İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek
İstanbul'da Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı edilmesi için işlem... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:56+0300
2022-06-14T17:56+0300
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Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.
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İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek

17:56 14.06.2022
© FotoğrafSultangazi
Sultangazi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Fotoğraf
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İstanbul'da Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacak.
Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.
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