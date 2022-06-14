https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-trafigi-kesip-yolda-sinav-ceken-kisi-sinir-disi-edilecek-1057413203.html

İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek

İstanbul'da trafiği kesip yolda şınav çeken kişi sınır dışı edilecek

İstanbul'da Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı edilmesi için işlem... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T17:56+0300

2022-06-14T17:56+0300

2022-06-14T17:56+0300

türkiye

istanbul

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Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R, o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.

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istanbul