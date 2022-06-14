https://tr.sputniknews.com/20220614/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-diyalogu-surdurmeyi-sabirsizlikla-bekliyorum-1057429027.html

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini ve sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:35+0300

2022-06-14T23:35+0300

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magdalena andersson

isveç

finlandiya

türkiye

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Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje kentinde bir araya gelerek güncel konuları görüştü.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson, "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.İki hafta içinde çözüm olmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Marin, "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Sorunları ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/isvec-basbakani-andersson-turkiyenin-endiselerini-ciddiye-aliyoruz-1057360321.html

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magdalena andersson, isveç, finlandiya, türkiye