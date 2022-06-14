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https://tr.sputniknews.com/20220614/italyan-tren-operatoru-artik-kopeklere-de-bilet-satiyor--1057386508.html
İtalyan tren operatörü artık köpeklere de bilet satıyor
İtalyan tren operatörü artık köpeklere de bilet satıyor
İtalya'nın önde gelen tren operatörlerinden Italo artık köpeklerin, sahipleriyle birlikte seyahat etmesine izin verecek. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T10:04+0300
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italya
köpek
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İtalya genelinde hızlı tren işleten Italo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Köpeğiniz orta boylardaysa veya büyükse ve taşıyıcılarda seyahat etsin istemiyorsanız tren arama motorunda 'Köpek' seçeneğini işaretleyip kendi biletinizle birlikte uygun fiyata böyle bir hizmet de satın alabilirsiniz." Örneğin başkent Roma'dan Milano'ya first-class kompartımanında yolcular için bilet 90 euro, köpekler için ise 40 euro. Operatörün bu hizmeti, dünyayı demiryoluyla dolaşan Mark Smith tarafından fark edildi. Smith, uygulamanın muhtemelen Avrupa'da bir ilk olduğunu söyledi.
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italya, köpek, bilet

İtalyan tren operatörü artık köpeklere de bilet satıyor

10:04 14.06.2022
© PixabayKöpek, doğa
Köpek, doğa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Pixabay
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İtalya'nın önde gelen tren operatörlerinden Italo artık köpeklerin, sahipleriyle birlikte seyahat etmesine izin verecek.
İtalya genelinde hızlı tren işleten Italo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Köpeğiniz orta boylardaysa veya büyükse ve taşıyıcılarda seyahat etsin istemiyorsanız tren arama motorunda 'Köpek' seçeneğini işaretleyip kendi biletinizle birlikte uygun fiyata böyle bir hizmet de satın alabilirsiniz."
Örneğin başkent Roma'dan Milano'ya first-class kompartımanında yolcular için bilet 90 euro, köpekler için ise 40 euro.
Operatörün bu hizmeti, dünyayı demiryoluyla dolaşan Mark Smith tarafından fark edildi. Smith, uygulamanın muhtemelen Avrupa'da bir ilk olduğunu söyledi.
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