https://tr.sputniknews.com/20220614/kasimpasa-tribun-lideri-cinayetinde-8-tutuklama-1057392206.html
Kasımpaşa tribün lideri cinayetinde 8 tutuklama
Kasımpaşa tribün lideri cinayetinde 8 tutuklama
Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında gözaltına alınan 11... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:03+0300
2022-06-14T12:03+0300
2022-06-14T12:03+0300
türkiye
kasımpaşa
tutuklama
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı.Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Sosyal medyada 'İntikam alındı' diye paylaştılarCinayetle ilgili soruşturmada polis, sosyal medya hesaplarından ''İntikam alındı'' paylaşımı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen Barış B.'nin daha önce de çok sayıda silahlı yaralama olayında suç kaydı olması nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Kasımpaşa tribün lideri cinayetinde 8 tutuklama
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Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Sosyal medyada 'İntikam alındı' diye paylaştılar
Cinayetle ilgili soruşturmada polis, sosyal medya hesaplarından ''İntikam alındı'' paylaşımı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen Barış B.'nin daha önce de çok sayıda silahlı yaralama olayında suç kaydı olması nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.