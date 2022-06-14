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Kayseri'yi sağanak vurdu: Sele kapılan 100 koyun telef oldu
Kayseri'yi sağanak vurdu: Sele kapılan 100 koyun telef oldu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan 16 yaşındaki çoban Arda Can... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T21:19+0300
2022-06-14T21:19+0300
türkiye
kayseri
sağanak
yeşilhisar
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Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve 17 yaşındaki Mustafa Şahin sağanak yağmura yakalandı. Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü. Selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak telef oldu. Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı.
türkiye
kayseri
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kayseri, sağanak, yeşilhisar

Kayseri'yi sağanak vurdu: Sele kapılan 100 koyun telef oldu

21:19 14.06.2022
© ALİ GÖÇ - MAHMUT KILINÇ - TURAN BULUT-AW645455Kuvvetli yağışlar Kayseri'yi de vurdu, meydana gelen selde 100 koyun telef oldu
Kuvvetli yağışlar Kayseri'yi de vurdu, meydana gelen selde 100 koyun telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© ALİ GÖÇ - MAHMUT KILINÇ - TURAN BULUT-AW645455
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan 16 yaşındaki çoban Arda Can Şahin, jandarma ekiplerince kurtarıldı. İlk belirlemelere göre sele kapılan 100 koyun öldü.
Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve 17 yaşındaki Mustafa Şahin sağanak yağmura yakalandı. Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü. Selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak telef oldu.
Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı.
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