https://tr.sputniknews.com/20220614/kayseriyi-saganak-vurdu-sele-kapilan-100-koyun-telef-oldu-1057422384.html

Kayseri'yi sağanak vurdu: Sele kapılan 100 koyun telef oldu

Kayseri'yi sağanak vurdu: Sele kapılan 100 koyun telef oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan 16 yaşındaki çoban Arda Can... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T21:19+0300

2022-06-14T21:19+0300

2022-06-14T21:19+0300

türkiye

kayseri

sağanak

yeşilhisar

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Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve 17 yaşındaki Mustafa Şahin sağanak yağmura yakalandı. Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü. Selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak telef oldu. Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı.

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kayseri, sağanak, yeşilhisar