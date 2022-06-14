https://tr.sputniknews.com/20220614/kazakistan-disisleri-sam-ve-suriyeli-muhalifler-nursultanda-gorusmelere-katilacaklarini-teyit-etti-1057412145.html
Kazakistan Dışişleri: Şam ve Suriyeli muhalifler Nursultan'da görüşmelere katılacaklarını teyit etti
Kazakistan Dışişleri: Şam ve Suriyeli muhalifler Nursultan'da görüşmelere katılacaklarını teyit etti
Suriye hükümeti ve muhalefeti heyetlerinin Kazakistan’ın başkenti Nursultan'da yapılacak Suriye konulu görüşmelere katılacakları bildirildi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:40+0300
2022-06-14T17:40+0300
2022-06-14T17:40+0300
kazakistan
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suriyeli muhalifler
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov yaptığı açıklamada, garantör ülkeler, Suriye hükümeti ve muhalefet heyetlerinin 15-16 Haziran’da Nursultan’da yapılacak Suriye konulu müzakerelere katılacaklarını bildirdi.Sözcü, “Suriye konulu ‘Astana sürecinin’ tüm tarafları, 15-16 Haziran tarihlerinde Kazakistan'ın başkentinde yapılacak müzakerelere katılacaklarını teyit etti. Görüşmelere garantör devletler Rusya, Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye hükümeti ve Suriye silahlı muhalefetinden oluşan heyetler katılacak” dedi.Görüşmelere gözlemci sıfatıyla, BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisi Siyasi İşler Sorumlusu Robert Dunn başkanlığındaki bir BM heyeti, Ürdün heyeti, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcileri katılacak.Suriye konulu bir önceki görüşmeler, 21-22 Aralık 2021'de Kazakistan'ın başkentinde gerçekleşmişti.
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kazakistan, şam, suriyeli muhalifler
Kazakistan Dışişleri: Şam ve Suriyeli muhalifler Nursultan'da görüşmelere katılacaklarını teyit etti
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Suriye hükümeti ve muhalefeti heyetlerinin Kazakistan’ın başkenti Nursultan'da yapılacak Suriye konulu görüşmelere katılacakları bildirildi.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov yaptığı açıklamada, garantör ülkeler, Suriye hükümeti ve muhalefet heyetlerinin 15-16 Haziran’da Nursultan’da yapılacak Suriye konulu müzakerelere katılacaklarını bildirdi.
Sözcü, “Suriye konulu ‘Astana sürecinin’ tüm tarafları, 15-16 Haziran tarihlerinde Kazakistan'ın başkentinde yapılacak müzakerelere katılacaklarını teyit etti. Görüşmelere garantör devletler Rusya, Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye hükümeti ve Suriye silahlı muhalefetinden oluşan heyetler katılacak” dedi.
Görüşmelere gözlemci sıfatıyla, BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisi Siyasi İşler Sorumlusu Robert Dunn başkanlığındaki bir BM heyeti, Ürdün heyeti, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcileri katılacak.
Suriye konulu bir önceki görüşmeler, 21-22 Aralık 2021'de Kazakistan'ın başkentinde gerçekleşmişti.