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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor, milletimize de iftira atıyor
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor, milletimize de iftira atıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir küfürbazdır, milletimizin dilinden konuşuyorum diyor, milletimize de iftira atıyor" dedi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:10+0300
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politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor, milletimize de iftira atıyor

14:10 14.06.2022 (güncellendi: 14:13 14.06.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir küfürbazdır, milletimizin dilinden konuşuyorum diyor, milletimize de iftira atıyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Adalet Yürüyüşü bizim tarihimizde değil dünya siyaset tarihinde önemli bir yere sahip. Bunu anlatırken duygulanırım.
Türkiye İstatistik Kurumu’na talimat veriyorsun enflasyonu düşük göster diye. Milyonlarca işçi emekli dul ve yetim düşük aylık alacak bunun için mi? Her türlü baskı olur mu? Hakkı savunmak ne zamandan beri suç olamaya başladı? İnsanlar bir devlet kurumunun önüne gidiyorlar. Rakamları yanlış yayınlıyorsun diyorlar. Birilerinin hakkını yiyorsunuz diyorlar. Ya dul ve yetime ne veriyorsun zaten ya. Ona bir göz dikiyorsun. İşçiye memure ne veriyorsun zaten. Ona bile göz dikiyorsun. Bir taraftan bu olurken öbür taraftan çetelere Avrupa’daki enflasyon farkını da ödüyorsun. İnsaf ya. Bu mudur adalet? Bu haksızlık yeter artık diyorsanız bize katılın beraber olalım. Küçük dereler nehirleri oluşturur ve o nehirler okyanusa akar. Biz artık okyanusa akmak zorundayız.
Ya gazetecilerden ne istiyorsunuz? Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek bir şey varsa da o da medyanın özgürlüğüdür. 20’ye yakın gazeteciyi topluyorsun Diyarbakır’da hangi gerekçesiyle içerideler. Evrensel gazetesi tam bin gündür Basın İlan Kurumu ilan vermiyor. Neden? Basın İlan Kurumun Basın İnfaz Kurumu’na döndürdüler. Niye vermiyorsun kardeşim, saraydakiler rahatsız diye mi? Yeni Asya gazetesine 864 gündür ilan verilmiyor niye kardeşim? Hangi gerekçeyle cezalandırıyorsun?
Erdoğan küfürbazdır. Millete de iftira atıyor, sizin dilinizden konuşuyorum diyor.
Biz muhalefeti halkımız için sonuna kadar yapacağız.
Son zamanlarda bazı kişiler türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar, kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar
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