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https://tr.sputniknews.com/20220614/kocani-nasil-oldurursun-kitabinin-yazari-kocasini-oldurmekten-muebbet-hapse-carptirildi-1057388842.html
'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı
'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı
ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının 71 yaşındaki yazarı Nancy Crampton Brophy, 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:13+0300
2022-06-14T11:19+0300
dünya
abd
cinayet
aile içi şiddet
kitap
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Oregon eyaletinde görülen davada jüri, Daniel Brophy'nin ölümüne ilişkin ikinci derece cinayetten suçlu bulunan 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'yi müebbet hapis cezasına mahkum etti.Jüri, zanlının 26 yıllık kocasını 1.5 milyon dolar değerindeki hayat sigortası için öldürdüğüne kanaat getirdi.Oregon Mutfak Enstitüsü'nde şef olarak çalışan 63 yaşındaki Brophy, 2 Haziran 2018'de öldürülmüştü.Cinayetten önce Crampton Brophy, 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yanı sıra, romantizm ve gerilim içeren 'Yanlış Koca' ve 'Yanlış Sevgili' gibi romanları da kaleme almıştı.Nancy Crampton Brophy'nin cinayette kullanılan silahla aynı marka ve modelde silaha sahip olduğu ve eşinin çalıştığı mutfak enstitüsüne girişi ve çıkışına dair güvenlik kamerası görüntüleri mahkemeye sunulan belgeler arasında yer aldı.Zanlı, kitabında "Cinayetle ilgili kesin olarak bildiğim bir şey varsa, o da yeteri kadar itildiğinde her birimizin içerisinde bulunduğudur" ifadelerine yer vermiş ve silah, bıçak, zehir ve tetikçi kiralama gibi evlilik cinayeti işleme yollarını sıralamıştı.Nancy Crampton Brophy, kitabında ayrıca "İnsanların ölmesini dilemek, onları gerçekten öldürmekten daha kolaydır" dedi.Maktül Brophy'nin önceki evliliğinden olan oğlu Nathaniel Stillwater, babasının katili olarak cezalandırılan üvey anneye ilişkin, "Yalan söylemeyi, aldatmayı, çalmayı, dolandırmayı ve nihayetinde en büyük hayranınız olan adamı öldürmeyi seçtin. Sen, kitap kataloğundan bir isim seçecek olursam, yanlış eştin" dedi.Pazartesi günü verilen müebbet hapis cezası, hükümlüye 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı veriyor. Ancak avukatları, kararı temyize götürmeyi planladıklarını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/kocani-nasil-oldurursun-kitabinin-yazari-kocasini-oldurmekten-suclu-bulundu-1056693830.html
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abd, cinayet, aile içi şiddet, kitap

'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı

11:13 14.06.2022 (güncellendi: 11:19 14.06.2022)
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının 71 yaşındaki yazarı Nancy Crampton Brophy, 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Oregon eyaletinde görülen davada jüri, Daniel Brophy'nin ölümüne ilişkin ikinci derece cinayetten suçlu bulunan 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'yi müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Jüri, zanlının 26 yıllık kocasını 1.5 milyon dolar değerindeki hayat sigortası için öldürdüğüne kanaat getirdi.
Oregon Mutfak Enstitüsü'nde şef olarak çalışan 63 yaşındaki Brophy, 2 Haziran 2018'de öldürülmüştü.
Cinayetten önce Crampton Brophy, 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yanı sıra, romantizm ve gerilim içeren 'Yanlış Koca' ve 'Yanlış Sevgili' gibi romanları da kaleme almıştı.
Nancy Crampton Brophy'nin cinayette kullanılan silahla aynı marka ve modelde silaha sahip olduğu ve eşinin çalıştığı mutfak enstitüsüne girişi ve çıkışına dair güvenlik kamerası görüntüleri mahkemeye sunulan belgeler arasında yer aldı.
Zanlı, kitabında "Cinayetle ilgili kesin olarak bildiğim bir şey varsa, o da yeteri kadar itildiğinde her birimizin içerisinde bulunduğudur" ifadelerine yer vermiş ve silah, bıçak, zehir ve tetikçi kiralama gibi evlilik cinayeti işleme yollarını sıralamıştı.
Nancy Crampton Brophy, kitabında ayrıca "İnsanların ölmesini dilemek, onları gerçekten öldürmekten daha kolaydır" dedi.
Maktül Brophy'nin önceki evliliğinden olan oğlu Nathaniel Stillwater, babasının katili olarak cezalandırılan üvey anneye ilişkin, "Yalan söylemeyi, aldatmayı, çalmayı, dolandırmayı ve nihayetinde en büyük hayranınız olan adamı öldürmeyi seçtin. Sen, kitap kataloğundan bir isim seçecek olursam, yanlış eştin" dedi.
Pazartesi günü verilen müebbet hapis cezası, hükümlüye 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı veriyor. Ancak avukatları, kararı temyize götürmeyi planladıklarını bildirdi.
ABD mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu
26 Mayıs, 10:42
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