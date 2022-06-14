Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/kremlin-putinin-programinda-erdoganla-ukrayna-tahilini-ele-alacaklari-bir-gorusme-su-anda-yok---1057410592.html
Kremlin: Putin’in programında, Erdoğan’la Ukrayna tahılını ele alacakları bir görüşme şu anda yok
Kremlin: Putin’in programında, Erdoğan’la Ukrayna tahılını ele alacakları bir görüşme şu anda yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna konulu bir... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:00+0300
2022-06-14T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dmitriy peskov
tahıl
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049324165_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_6aba09c073d31674c287ecd84f162c11.jpg
Erdoğan’la Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunu ele alacakları bir görüşmenin Putin’in programında yer alıp almadığı sorusu üzerine, Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme yok. Fakat gerekmesi hâlinde Erdoğan ile yapılacak görüşmeleri oldukça kısa süre içinde programa ekleyebiliyoruz. Şu an için böyle bir görüşmeye dair nihai bir anlaşmaya varılmış değil” dedi. Kremlin Sözcüsü, “Şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna tarafının bir şeyleri ülkeden çıkarmayı isteyip istemediğine dair ya da bunun nasıl yapılacağına dair bir sinyal almadık” diye ekledi. Peskov’un söz konusu açıklamaları, Erdoğan’ın, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmak için koridor oluşturulmasını ele alacakları görüşmeler yapacağını söylemesini izledi. Rusya tarafı, tahılın, Ukrayna tarafının limanlara ve çevresindeki karasularına döşediği mayınlar nedeniyle ülkeden çıkamadığını söylüyor ve tahıl yüklü gemilerin güvenliği için önce mayınların temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ise mayınların temizlenmesine yanaşmıyor. Bu nedenle ülkede üretilmiş tahılın bir kısmı limanlarda bloke olmuş durumda.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049324165_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_02336bceeee24f673cc69aedc03e7102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov, tahıl, ukrayna

Kremlin: Putin’in programında, Erdoğan’la Ukrayna tahılını ele alacakları bir görüşme şu anda yok

17:00 14.06.2022
© SputnikRecep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna konulu bir görüşmenin şu anda yer almadığını söyledi.
Erdoğan’la Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunu ele alacakları bir görüşmenin Putin’in programında yer alıp almadığı sorusu üzerine, Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme yok. Fakat gerekmesi hâlinde Erdoğan ile yapılacak görüşmeleri oldukça kısa süre içinde programa ekleyebiliyoruz. Şu an için böyle bir görüşmeye dair nihai bir anlaşmaya varılmış değil” dedi.
Kremlin Sözcüsü, “Şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna tarafının bir şeyleri ülkeden çıkarmayı isteyip istemediğine dair ya da bunun nasıl yapılacağına dair bir sinyal almadık” diye ekledi.
Peskov’un söz konusu açıklamaları, Erdoğan’ın, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmak için koridor oluşturulmasını ele alacakları görüşmeler yapacağını söylemesini izledi.
Rusya tarafı, tahılın, Ukrayna tarafının limanlara ve çevresindeki karasularına döşediği mayınlar nedeniyle ülkeden çıkamadığını söylüyor ve tahıl yüklü gemilerin güvenliği için önce mayınların temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ise mayınların temizlenmesine yanaşmıyor. Bu nedenle ülkede üretilmiş tahılın bir kısmı limanlarda bloke olmuş durumda.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала