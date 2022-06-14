https://tr.sputniknews.com/20220614/kubada-gecen-yilki-protestolarla-ilgili-297-kisiye-hapis-84-kisiye-kamu-hizmeti-cezasi-1057405953.html

Küba'da geçen yılki protestolarla ilgili 297 kişiye hapis, 84 kişiye kamu hizmeti cezası

Küba'da geçen yılki protestolarla ilgili 297 kişiye hapis, 84 kişiye kamu hizmeti cezası

Geçen yılki protestolarda gözaltına alınanlardan 381'i hakkında mahkumiyet açıklandı. Hapse çarptırılan 297 kişinin 36'sı, 25 yıla varan hapis cezası aldı 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T15:40+0300

2022-06-14T15:40+0300

2022-06-14T16:08+0300

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abd

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protesto

mahkumiyet

hapis cezası

kovid-19

pandemi

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Kovid pandemisinde şırıngaya bile erişilmesini engelleyen ABD'nin sıkı yaptırımları yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Küba'da 11-12 Temmuz 2021'de hayat pahalılığı ve gıda-ilaç kıtlığının tetiklediği hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınanlarla ilgili mahkumiyet kararları açıklandı.Justicia 11J isimli STK'ye dayanarak o dönemde izinsiz gösteri gerekçesiyle 1300 kişinin gözaltına alındığını yazan AFP, başsavcılığın 381 kişilik grup için mahkumiyet kararlarını açıkladığını duyurdu. Buna göre mahkumiyet kararı verilenler arasında yaşları 16-18 arasında değişen 16 genç de var. Küba'da 18 yaşında reşit olunmasına rağmen cezai sorumluluk 16 yaşından başlıyor. 25 yıla kadar hapis sebebi 'isyana kışkırtma'Toplamda 297 kişi hapis cezasına çarptırılırken, içlerinden 36 kişiye 'isyana kışkırtma' suçlamasından 25 yıla kadar hapis cezaları verildi. 15'i reşit olmayan 84 kişinin cezaları ise zorunlu kamu hizmetine çevrildi. Başsavcılık mahkumiyet alanlarla ilgili suçlamaları 'isyana kışkırtma, sabotaj, güç ve şiddet kullanarak soygun, saldırı, otoriteye hakaret ve kamu düzenini bozma' olarak sıraladı. AFP'ye göre ocak ayında yapılan açıklamada protestolarla ilgili 790 kişinin yargılandığı duyurulmuştu.BBC'ye göre mart ayında protestolara katılan 100'den fazla kişilik bir grup, 6-30 yıl arası hapis cezalarına çarptırılmıştı. Castro sonrası döneme geçen Küba'da Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 'özgürlük' sloganının da atıldığı protestolarla ilgili ABD'ye 'yabancı paralı askerlerle provokasyon ve komplo' gibi suçlamalar yöneltiyor. Protestolar karşısında Díaz-Canel'in halka "Devrimi savunun" çağrısı üzerine başkent Havana'da 100 bin hükümet yanlısı gövde gösterisi yapmıştı.'Protestolara katılanlara verilen cezaların orantısız olduğu ve gözaltına alınanların hepsinin serbest bırakılması gerektiği' açıklamaları yapan Washington, bu konuda bazı Kübalı yetkilileri daha yaptırım listesine eklemişti.

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abd, küba, protesto, mahkumiyet, hapis cezası, kovid-19, pandemi