https://tr.sputniknews.com/20220614/kuzey-akim-1-yillik-denetim-nedeniyle-2-hafta-kapali-olacak-1057415338.html
Kuzey Akım-1, yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı olacak
Kuzey Akım-1, yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı olacak
Almanya Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı denetimler nedeniyle 2 hafta süreyle kapalı kalacağını açıkladı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:31+0300
2022-06-14T18:31+0300
2022-06-14T18:31+0300
ukrayna krizi
almanya
kuzey akım-1
doğalgaz
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Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattı, yıllık denetim nedeniyle 11 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca kapalı kalacak.Almanya Federal Ağ Ajansı, "Planlara uygun olarak 11 Temmuz'da Kuzey Akım-1 bru hattının yıllık denetiminin yapılması planlandı. Denetim sırasında boru hattı, yaklaşık 2 hafta süreyle gaz pompalayamayacak" ifadelerini kullandı.Denetim çalışmalarının söz konusu dönemde gaz depolarına daha az gaz pompalanmasına neden olabileceğine dikkat çeken ajans, Almanya'ya gaz tedarikinin istikrarlı, önceki dönemlerdeki gibi garanti altına alındığını ve Almanya'ya alışılan hacimlerde gaz sevkiyatı yapıldığını belirtti.Kuzey Akım-1 üzerinden pompalanan gaz hacimlerinde azalma olduğunu da kaydeden ajans, bunun pazardaki dinamikler, alıcıların tutumu ve Danimarka ile Hollanda'ya tedarikin durdurulmasıyla bağlantılı olduğunu ekledi.
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almanya, kuzey akım-1, doğalgaz
Kuzey Akım-1, yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı olacak
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Almanya Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı denetimler nedeniyle 2 hafta süreyle kapalı kalacağını açıkladı.
Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattı, yıllık denetim nedeniyle 11 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca kapalı kalacak.
Almanya Federal Ağ Ajansı, "Planlara uygun olarak 11 Temmuz'da Kuzey Akım-1 bru hattının yıllık denetiminin yapılması planlandı. Denetim sırasında boru hattı, yaklaşık 2 hafta süreyle gaz pompalayamayacak" ifadelerini kullandı.
Denetim çalışmalarının söz konusu dönemde gaz depolarına daha az gaz pompalanmasına neden olabileceğine dikkat çeken ajans, Almanya'ya gaz tedarikinin istikrarlı, önceki dönemlerdeki gibi garanti altına alındığını ve Almanya'ya alışılan hacimlerde gaz sevkiyatı yapıldığını belirtti.
Kuzey Akım-1 üzerinden pompalanan gaz hacimlerinde azalma olduğunu da kaydeden ajans, bunun pazardaki dinamikler, alıcıların tutumu ve Danimarka ile Hollanda'ya tedarikin durdurulmasıyla bağlantılı olduğunu ekledi.