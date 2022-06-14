https://tr.sputniknews.com/20220614/kuzey-akim-1-yillik-denetim-nedeniyle-2-hafta-kapali-olacak-1057415338.html

Kuzey Akım-1, yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı olacak

Kuzey Akım-1, yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı olacak

Almanya Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı denetimler nedeniyle 2 hafta süreyle kapalı kalacağını açıkladı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T18:31+0300

2022-06-14T18:31+0300

2022-06-14T18:31+0300

ukrayna krizi

almanya

kuzey akım-1

doğalgaz

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Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattı, yıllık denetim nedeniyle 11 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca kapalı kalacak.Almanya Federal Ağ Ajansı, "Planlara uygun olarak 11 Temmuz'da Kuzey Akım-1 bru hattının yıllık denetiminin yapılması planlandı. Denetim sırasında boru hattı, yaklaşık 2 hafta süreyle gaz pompalayamayacak" ifadelerini kullandı.Denetim çalışmalarının söz konusu dönemde gaz depolarına daha az gaz pompalanmasına neden olabileceğine dikkat çeken ajans, Almanya'ya gaz tedarikinin istikrarlı, önceki dönemlerdeki gibi garanti altına alındığını ve Almanya'ya alışılan hacimlerde gaz sevkiyatı yapıldığını belirtti.Kuzey Akım-1 üzerinden pompalanan gaz hacimlerinde azalma olduğunu da kaydeden ajans, bunun pazardaki dinamikler, alıcıların tutumu ve Danimarka ile Hollanda'ya tedarikin durdurulmasıyla bağlantılı olduğunu ekledi.

almanya

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almanya, kuzey akım-1, doğalgaz