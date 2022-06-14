https://tr.sputniknews.com/20220614/meksikali-siyasi-cocuk-kacirma-ticareti-iddiasiyla-yakilarak-olduruldu-1057397614.html

Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü

Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü

Meksikalı siyasetçi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentinde, çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T13:30+0300

2022-06-14T13:30+0300

2022-06-14T13:30+0300

dünya

meksika

çocuk

ticaret

linç

dünya

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Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı. Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

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meksika, çocuk, ticaret, linç, dünya