Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü
© AFP 2022 / HERIKA MARTINEZMeksika sınır polisi
© AFP 2022 / HERIKA MARTINEZ
Meksikalı siyasetçi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentinde, çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü.
Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.
Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi.
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı.
Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.
A 31-year-old named Daniel Picazo was burned alive by an angry mob in Mexico after being wrongly identified as a child abductor. The group of around 30 people beat him up, doused him with gasoline and set him on fire https://t.co/CWCbpNMvnT— EL PAÍS México (@elpaismexico) June 13, 2022
Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento del abogado:— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 12, 2022
Daniel Picazo
Quien hasta marzo de 2022 se desempeñó como asesor en esta Cámara.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, deseándoles pronta resignación. pic.twitter.com/YLzHMtGTLj