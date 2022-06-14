https://tr.sputniknews.com/20220614/memur-sen-heyeti-bakan-bilgin-ile-gorustu-1057420967.html

Memur-Sen heyeti, Bakan Bilgin ile görüştü

Memur-Sen heyeti, Bakan Bilgin ile görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T20:49+0300

2022-06-14T20:49+0300

2022-06-14T20:49+0300

türkiye

memur

memur-sen

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Memur-Sen yönetim kurulu üyeleriyle bağlı sendikaların genel başkanları hazır bulundu. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereği 3600 ek gösterge ve ek göstergelere ilişkin yapılan 14 toplantının yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen’in de katılımıyla icra edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Ali Yalçın, 600 puanlık ek gösterge artışının önemli olduğunu, emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuşturmak için ek gösterge artışına ilave olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak iyileştirmenin beklentileri karşılayacağını ve genel bir memnuniyet üreteceğini ifade etti. Yalçın; ek gösterge çalışmasında bazı unvanların emekli aylıklarında daha yüksek artış sağlayabilecek şekilde ele alınmasının mevcut hiyerarşik yapıyı bozabileceğini, 2200 ek göstergede bulunan yükseköğrenim görmüş kamu görevlilerinin 2800’e yükseltilmesine rağmen tazminat yansıtma oranlarında bir üst gruba yükseltilmemelerinden kaynaklı olarak sadece emekli aylıklarında 118 TL iyileştirme sağlayacağını, 3600’den 4200’e ek göstergeye çıkarılanların tazminat yansıtma oranlarında kademe atlamamasından kaynaklı Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetler Sınıfı içerisindeki hiyerarşik yapının bozulmasına sebebiyet vereceğini, Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda sadece 4 yıllık yükseköğrenim gören hemşirelerin Bakanlık tarafından yayınlanan Tablo’da yer almasının diğer yükseköğrenim gören sağlık çalışanları arasındaki hiyerarşik yapıyı bozacağını ve kamu görevlileri arasında öğrenim durumu bakımından hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini belirtti.Görüşmede, Memur-Sen tarafından kamuda görev yapan avukatların, tabipler gibi 3600 ek göstergeye değil 4200 ek göstergeye tabi olmalarının daha hakkaniyetli olacağı, yönetici sınıfında yer alan şube müdürü, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şeflerin unvanlarının da 3600 ek göstergeye yükseltilerek çalışma barışının sağlanması gerektiği ifade edildi.Yalçın, düşük maaşlı emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumlarında iyileştirme yapmak ve gelir seviyelerini artırmak amacıyla, mevcut sistemi ve hiyerarşik yapıyı bozmadan, özellikle ek göstergesiz ve düşük ek göstergeli kamu görevlileri ile Genel İdari Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlilerini, ayrıca şube müdürleri, şef, amir gibi yöneticileri gözardı etmeden, genelde bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergelerin düzenlenmesini, fakülte sekreteri ve enstitü sekreteri, hastane başmüdürü ve hastane müdürü gibi yalnızca 600 puanlık ek gösterge artışından farklı şekilde yararlananların aralarında gelir adaletini sağlayacak şekilde düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Yalçın ayrıca tazminat yansıtma oranlarının arasına yeni kademeler konularak kamu görevlileri arasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek şekilde bir Kanun Teklifi’nin Meclise getirilmesinin önemini ifade etti.

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