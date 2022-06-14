https://tr.sputniknews.com/20220614/metiner-reise-partimize-ve-hukumetimize-siyasi-operasyon-cekiliyor-1057384766.html

Metiner: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon çekiliyor

Metiner: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon çekiliyor

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ATV’de ekrana gelen “Yalnız Kurt” isimli dizinin milyonlarca Kürt’ü incittiğini ifade ederek... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T07:27+0300

2022-06-14T07:27+0300

2022-06-14T07:27+0300

mehmet metiner

atv

dizi

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Metiner, bugünkü “Camiamızın osman’la sınav’ı…” başlıklı köşe yazısında “üzgün ve rahatsız olduğunu” şu ifadelerle dile getirdi:Ömrümüzü adadığımız davamıza ırkçı-faşist zihniyetli zevatın rota çizmesinden fazlasıyla rahatsızım. Mücadelemizin hiçbir aşamasında yanımızda görmediğimiz bazı zatların bugün baş tâcı edilmeleri yetmiyormuş gibi bize yön tayin edici konuma oturtulmalarından duyduğum rahatsızlık tarifsizdir.Mensubu olduğum Kürt halkının o zat tarafından ırkçı-faşist bir dille tahkir ve tezyif edilmesi karşısında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmemize rağmen o zatın daha iğrenç ötesi sözlerle milyonlarca Kürt’ü düşmanlaştırmasına, milyonlarca Kürt’ün üzerine o ırkçı nefret dilini boca etmesine kendi televizyonumuz olarak bağrımıza bastığımız ATV’nin tekrar fırsat tanımasından duyduğum rahatsızlığı kelimeler tarif etmekte yetersiz kalır.Meğer bizim ve milyonlarca Kürt’ün incinmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş! Meğer bir Osman Sınav kadar değerimiz yokmuş bizim! Anladık. Not ettik. Unutmayacağız. ATV’de yayınlanan Osman Sınav imzalı “Yalnız Kurt” dizisindeki o ırkçı düşman dili asla unutmayacağız.Metiner, yazısının devamında ATV’nin hükümete yakın bir kanal olduğu için farklı bir algı oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Kendi kanalımız olduğu için başka bir algı oluşuyor. Sanki AK Parti ve Hükümet böyle istediği için o dizi yayınlanıyor algısı. Osman Sınav’ın o milyonlarca Kürt’ün yani bizlerin üzerine boca ettiği ırkçı düşmanlığa karşı çıkmanın Reis’e ve AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına geleceği varsayılıyor.O yüzden camiamız susuyor. Camiamızın değerli aydınları susuyor. Çok yazık! Oysa sabote edilen Türk-Kürt kardeşliğimizin yanı sıra Reis’in ve AK Parti’mizin misyonudur.Reis’e, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor. Bizim davamıza ve davamızın şekillendirdiği dış politikamıza operasyon çekiliyor. Bu ülkede Erdoğan’a ve davasına umut bağlamış Kürtlerle Erdoğan karşı karşıya getirilmek isteniyor. O Kürtlerin bu ırkçı nefret dili karşısında Kürtlere sahip çıkmayan camiamızın suskunluğu karşısında tekrar seçime doğru giderken PKK/HDP’nin istismarına açık hale getirilmesine zemin hazırlanıyor.Ne yazık ki kimseden kayda değer bir ses çıkmıyor. Sanki dememişiz/uyarmamışız gibi ATV’nin kalkıp dizinin sezon finalinde o şaibeli zatın daha da iğrenç ötesi söylemlerini biz Kürtlerin üzerine boca etmesine izin veriyor olması ziyadesiyle üzdü bizi, biline! Ha, o dizide FETÖ ile mücadele edenlerin gerçekte sistem içindeki “Beyaz Türk Kemalistler” olduğu algısının yerleştirilmeye çalışılması da ayrı bir vahamet.Metiner, sosyal medya hesabı üzerinden de diziye tepki göstermişti.

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mehmet metiner, atv, dizi, ak parti, recep tayyip erdoğan