https://tr.sputniknews.com/20220614/milli-sporcu-sevilay-ozturk-kadinlar-50-metre-kelebek-s5-kategorisinde-dunya-ikincisi-oldu-1057424336.html

Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

sevilay öztürk

yüzme

paralimpik

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.

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sevilay öztürk, yüzme, paralimpik