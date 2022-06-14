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https://tr.sputniknews.com/20220614/milli-sporcu-sevilay-ozturk-kadinlar-50-metre-kelebek-s5-kategorisinde-dunya-ikincisi-oldu-1057424336.html
Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
sevilay öztürk
yüzme
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/sumeyye-boyaci-ve-sevilay-ozturkten-para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-madalya-1057375114.html
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sevilay öztürk, yüzme, paralimpik

Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu

22:22 14.06.2022
© AASevilay Öztürk
Sevilay Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
SPOR
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya
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