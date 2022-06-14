https://tr.sputniknews.com/20220614/milli-sporcu-sevilay-ozturk-kadinlar-50-metre-kelebek-s5-kategorisinde-dunya-ikincisi-oldu-1057424336.html
Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:22+0300
2022-06-14T22:22+0300
2022-06-14T22:22+0300
spor
sevilay öztürk
yüzme
paralimpik
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/sumeyye-boyaci-ve-sevilay-ozturkten-para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-madalya-1057375114.html
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Milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde dünya ikincisi oldu
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Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.