https://tr.sputniknews.com/20220614/new-york-borsasinda-sert-dusus-ayi-piyasasina-girdi--1057380953.html

New York borsasında sert düşüş: 'Ayı piyasasına' girdi

New York borsasında sert düşüş: 'Ayı piyasasına' girdi

New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı. SP 500 endeksi, ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla 'ayı... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T01:56+0300

2022-06-14T01:56+0300

2022-06-14T01:56+0300

ekonomi

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New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde artan resesyon korkularının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2.79 azalışla 30.516,74 puana düştü.S&P 500 endeksi yüzde 3.88 azalarak 3.749,63 puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla 'ayı piyasasına' girdi.Nasdaq endeksi de yüzde 4.68 kayıpla 10.809,22 puana indi.ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişelerle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.Söz konusu gelişme tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.38'e kadar çıktı.ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de yeniden rekor seviyeye yükseldi. New York Fed, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin 0.3 puan artışla yüzde 6.6'ya çıktığını bildirdi.Analistler, ülkede enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkmasının ardından çarşamba günü açıklanacak Fed'in para politikası kararlarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.'Ayı piyasası' terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220521/abd-piyasalarinda-nasdaq-100-endeksi-yillar-sonra-art-arda-7-hafta-dusus-kaydetti-1056558042.html

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