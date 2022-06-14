https://tr.sputniknews.com/20220614/opec-raporunun-yayinlanmasinin-ardindan-petrol-fiyatlari-yukseldi-1057423000.html
OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi
OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi
Uluslararası piyasa verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporunun yayınlanmasının ardından küresel petrol fiyatları yükselişe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T21:53+0300
2022-06-14T21:53+0300
2022-06-14T21:53+0300
türkiye
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
brent petrol
varil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321431_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_986cd4de1f9af9b2c529432a3f95a30a.jpg
Bugün saat 20.23 itibariyle, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli işlemleri yüzde 0.4 artarak varil başına 122.75 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrolün Temmuz vadeli işlemleri yüzde 0.25 artarak 121.17 dolara yükseldi.Gün içinde Brent petrolünün fiyatı 9 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 125 doların üzerine çıktı.OPEC, küresel petrol talebinin 2022'de günlük ortalama 100.3 milyon varil olmasını bekliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321431_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00feae0683a377bfd9aa713bd906876d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), brent petrol, varil
OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi
Abone ol
Uluslararası piyasa verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporunun yayınlanmasının ardından küresel petrol fiyatları yükselişe geçti.
Bugün saat 20.23 itibariyle, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli işlemleri yüzde 0.4 artarak varil başına 122.75 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrolün Temmuz vadeli işlemleri yüzde 0.25 artarak 121.17 dolara yükseldi.
Gün içinde Brent petrolünün fiyatı 9 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 125 doların üzerine çıktı.
OPEC, küresel petrol talebinin 2022'de günlük ortalama 100.3 milyon varil olmasını bekliyor.