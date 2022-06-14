https://tr.sputniknews.com/20220614/opec-raporunun-yayinlanmasinin-ardindan-petrol-fiyatlari-yukseldi-1057423000.html

OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi

OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi

Uluslararası piyasa verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporunun yayınlanmasının ardından küresel petrol fiyatları yükselişe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T21:53+0300

2022-06-14T21:53+0300

2022-06-14T21:53+0300

türkiye

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

brent petrol

varil

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Bugün saat 20.23 itibariyle, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli işlemleri yüzde 0.4 artarak varil başına 122.75 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrolün Temmuz vadeli işlemleri yüzde 0.25 artarak 121.17 dolara yükseldi.Gün içinde Brent petrolünün fiyatı 9 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 125 doların üzerine çıktı.OPEC, küresel petrol talebinin 2022'de günlük ortalama 100.3 milyon varil olmasını bekliyor.

türkiye

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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), brent petrol, varil