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OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi
OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi
Uluslararası piyasa verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporunun yayınlanmasının ardından küresel petrol fiyatları yükselişe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T21:53+0300
2022-06-14T21:53+0300
türkiye
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
brent petrol
varil
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Bugün saat 20.23 itibariyle, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli işlemleri yüzde 0.4 artarak varil başına 122.75 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrolün Temmuz vadeli işlemleri yüzde 0.25 artarak 121.17 dolara yükseldi.Gün içinde Brent petrolünün fiyatı 9 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 125 doların üzerine çıktı.OPEC, küresel petrol talebinin 2022'de günlük ortalama 100.3 milyon varil olmasını bekliyor.
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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), brent petrol, varil

OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları yükseldi

21:53 14.06.2022
© AFP 2022OPEC
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022
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Uluslararası piyasa verilerine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık raporunun yayınlanmasının ardından küresel petrol fiyatları yükselişe geçti.
Bugün saat 20.23 itibariyle, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli işlemleri yüzde 0.4 artarak varil başına 122.75 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrolün Temmuz vadeli işlemleri yüzde 0.25 artarak 121.17 dolara yükseldi.
Gün içinde Brent petrolünün fiyatı 9 Mart'tan bu yana ilk kez varil başına 125 doların üzerine çıktı.
OPEC, küresel petrol talebinin 2022'de günlük ortalama 100.3 milyon varil olmasını bekliyor.
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