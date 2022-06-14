https://tr.sputniknews.com/20220614/osmaniyede-sular-altinda-kalan-evde-cocuklar-olumden-dondu-son-anda-duvardan-komsulara-tasidim-1057377711.html

Osmaniye'de sular altında kalan evde çocuklar ölümden döndü: 'Son anda duvardan komşulara taşıdım'

Osmaniye'de sular altında kalan evde çocuklar ölümden döndü: 'Son anda duvardan komşulara taşıdım'

Meteorolojinin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz evler de sular... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T00:55+0300

2022-06-14T00:55+0300

2022-06-14T01:08+0300

osmaniye

türkiye

sel

çocuk

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede bir sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan evler de sular altında aldı. Çocukları evde bırakıp bakkala gittiği sırada evini su bastığını söyleyen bir kadın, içeriye girdiğinde çocukların sular altında kaldığını daha sonra evinin arka bahçesindeki duvarın üzerinden komşularına verdiğini söyledi. Olaydan sonra Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun ve mahalleli bir araya gelerek, suyun içerisinde kalan çocukları traktör yardımıyla bulundukları yerden güvenli alana taşıdılar. Eşyaların tamamen su altında kaldığı evlerde bazı eşyaların su üzerinde yüzdüğü görüldü.

osmaniye

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osmaniye, sel, çocuk