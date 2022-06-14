https://tr.sputniknews.com/20220614/papa-francis-ukraynadaki-savas-belki-bir-sekilde-kiskirtilmis-olabilir-1057409933.html

Papa Francis: Ukrayna'daki savaş, belki bir şekilde kışkırtılmış olabilir

Papa Francis: Ukrayna'daki savaş, belki bir şekilde kışkırtılmış olabilir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun 'belki bir şekilde kışkırtılmış olabileceğini' söyledi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T16:34+0300

2022-06-14T16:34+0300

2022-06-14T16:34+0300

ukrayna krizi

papa francis

rusya

nato

ukrayna

vladimir putin

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Papa Francis, Cizvit dergisi La Civiltà Cattolica'ya verdiği röportajda, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Askeri operasyon öncesinde 'NATO'nun Rusya'nın kapısında havladığı' yönündeki açıklaması anımsatılan Papa, operasyonun 'belki bir şekilde kışkırtılmış olabileceğini' savundu.Papa, Ukrayna'daki 'Rus birliklerinin gaddarlığını ve zulmünü' kınadığını söyleyerek, "Her zamanki Kırmızı Başlıklı Kız modelinden uzaklaşmamız gerekiyor, çünkü Kırmızı Başlıklı Kız iyiydi ve kurt kötüydü" ifadelerini kullandı."Küresel bir durum ortaya çıkıyor ve unsurlar çok iç içe" diyen Papa, operasyondan birkaç ay önce, kimliğini açıklamadığı ancak 'az konuşan ve çok bilge bir adam' olarak nitelendirdiği bir devlet başkanıyla görüştüğünü dile getirerek, "Bana NATO'nun eylemleri konusunda çok endişeli olduğunu söyledi. Nedenini sordum, o da 'Rusya'nın kapılarında havlıyorlar. Rusların emperyal olduğunu ve kendilerine yaklaşabilecek herhangi bir yabancı güç olamayacağını anlamıyorlar' dedi" diye konuştu.Papa, "Belki de bir şekilde kışkırtılmış olan ya da engellenemeyen bu savaşın ardındaki tüm dramayı görmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.'Putin taraftarı değilim'Kendisinin 'Putin taraftarı olmadığını' ve böyle bir şey söylemenin 'yanlış ve basite kaçmak anlamına geleceğini' ifade eden Papa, ayrıca Rusya'nın 'savaşı yanlış hesapladığını' iddia etti.Papa, "Rusların her şeyin bir hafta içinde biteceğini düşündükleri de doğru. Cesur bir halkla, hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halkla karşılaştılar" yorumunu yaptı.Öte yandan Papa, eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek bir etkinlikte Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/the-guardian-rusya-natonun-kalkanini-kirdi-1057361725.html

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