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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/putinin-ozel-temsilcisi-belarus-sioye-uyelik-basvurusu-hazirladi-1057415183.html
Putin'in özel temsilcisi: Belarus, ŞİÖ’ye üyelik başvurusu hazırladı
Putin'in özel temsilcisi: Belarus, ŞİÖ’ye üyelik başvurusu hazırladı
Rusya Devlet Başkanlığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) İşleri Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, Belarus'un ŞİÖ’ye katılmak için üyelik başvurusu hazırladığını... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:27+0300
2022-06-14T18:27+0300
ukrayna krizi
rusya
şangay işbirliği örgütü
şiö
vladimir plahotnyuk
taşkent
belarus
çin
kazakistan
kırgızistan
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Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ulusal Koordinatörler Konseyi'nin Taşkent'te gerçekleşen toplantısında konuşan Hakimov, “Belarus tarafı, örgüte bir an önce kabul edilmelerini isteyerek, Belarus Devlet Başkanı'nın ŞİÖ’ye üyelik başvurusunda bulunma önerisinin hazırlandığını ilettiler” dedi.Hakimov, ilgili departmanların ŞİÖ’ye üyelik başvurusu önerisi üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve önerinin Belarus hükümetinin onayını aldığını kaydetti.ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri olurken 17 Eylül'deki zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik prosedürü resmen başlatıldı.ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
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rusya, şangay işbirliği örgütü, şiö, vladimir plahotnyuk, taşkent, belarus, çin, kazakistan, kırgızistan, tacikistan

Putin'in özel temsilcisi: Belarus, ŞİÖ’ye üyelik başvurusu hazırladı

18:27 14.06.2022
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Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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Rusya Devlet Başkanlığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) İşleri Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, Belarus'un ŞİÖ’ye katılmak için üyelik başvurusu hazırladığını söyledi.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ulusal Koordinatörler Konseyi'nin Taşkent'te gerçekleşen toplantısında konuşan Hakimov, “Belarus tarafı, örgüte bir an önce kabul edilmelerini isteyerek, Belarus Devlet Başkanı'nın ŞİÖ’ye üyelik başvurusunda bulunma önerisinin hazırlandığını ilettiler” dedi.
Hakimov, ilgili departmanların ŞİÖ’ye üyelik başvurusu önerisi üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve önerinin Belarus hükümetinin onayını aldığını kaydetti.
ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri olurken 17 Eylül'deki zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik prosedürü resmen başlatıldı.
ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
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