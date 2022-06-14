https://tr.sputniknews.com/20220614/rus-parlamentosu-rusyaya-karsi-silahli-faaliyetlere-katilanlara-cezayi-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1057413091.html
Rus parlamentosu, Rusya’ya karşı silahlı faaliyetlere katılanlara cezayı öngören tasarıyı kabul etti
Rus parlamentosu, Rusya’ya karşı silahlı faaliyetlere katılanlara cezayı öngören tasarıyı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, devlete karşı silahlı faaliyetlere katılan ve devlet güvenliğine karşı eylemleri hayata geçirmeye alenen çağrıda bulunan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:53+0300
2022-06-14T17:53+0300
2022-06-14T17:54+0300
duma
dünya
rusya
silah
tasarı
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Duma'da kabul edilen tasarı, Ceza Kanunu’na, “Devlet güvenliğine yönelik faaliyetleri hayata geçirme yönünde aleni çağrılar” başlıklı maddenin eklenmesini öngörüyor.Tasarıda, yasayı ihlal edenler için 100 bin ilâ 500 bin ruble para cezası veya 2 ilâ 4 yıl hapis cezası öngörülüyor.Aynı eylemlerin organize grup halinde ve şiddet kullanma tehdidi ile yapılması halinde 5 ilâ 7 yıl hapis cezası ve 500 bin ilâ 2 milyon 500 bin ruble arasında para cezası öngörülüyor.Rus vatandaşlarının yurtdışında, Rusya çıkarlarına karşı faaliyetlere katılımı 20 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye varan para cezası ile cezalandırılacak.
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duma, rusya, silah, tasarı
Rus parlamentosu, Rusya’ya karşı silahlı faaliyetlere katılanlara cezayı öngören tasarıyı kabul etti
17:53 14.06.2022 (güncellendi: 17:54 14.06.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, devlete karşı silahlı faaliyetlere katılan ve devlet güvenliğine karşı eylemleri hayata geçirmeye alenen çağrıda bulunan ülke vatandaşlarına ceza öngören yasa tasarısını kabul etti.
Duma'da kabul edilen tasarı, Ceza Kanunu’na, “Devlet güvenliğine yönelik faaliyetleri hayata geçirme yönünde aleni çağrılar” başlıklı maddenin eklenmesini öngörüyor.
Tasarıda, yasayı ihlal edenler için 100 bin ilâ 500 bin ruble para cezası veya 2 ilâ 4 yıl hapis cezası öngörülüyor.
Aynı eylemlerin organize grup halinde ve şiddet kullanma tehdidi ile yapılması halinde 5 ilâ 7 yıl hapis cezası ve 500 bin ilâ 2 milyon 500 bin ruble arasında para cezası öngörülüyor.
Rus vatandaşlarının yurtdışında, Rusya çıkarlarına karşı faaliyetlere katılımı 20 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye varan para cezası ile cezalandırılacak.