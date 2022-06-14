https://tr.sputniknews.com/20220614/rus-parlamentosu-rusyaya-karsi-silahli-faaliyetlere-katilanlara-cezayi-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1057413091.html

Rus parlamentosu, Rusya’ya karşı silahlı faaliyetlere katılanlara cezayı öngören tasarıyı kabul etti

Rus parlamentosu, Rusya’ya karşı silahlı faaliyetlere katılanlara cezayı öngören tasarıyı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, devlete karşı silahlı faaliyetlere katılan ve devlet güvenliğine karşı eylemleri hayata geçirmeye alenen çağrıda bulunan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T17:53+0300

2022-06-14T17:53+0300

2022-06-14T17:54+0300

duma

dünya

rusya

silah

tasarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg

Duma'da kabul edilen tasarı, Ceza Kanunu’na, “Devlet güvenliğine yönelik faaliyetleri hayata geçirme yönünde aleni çağrılar” başlıklı maddenin eklenmesini öngörüyor.Tasarıda, yasayı ihlal edenler için 100 bin ilâ 500 bin ruble para cezası veya 2 ilâ 4 yıl hapis cezası öngörülüyor.Aynı eylemlerin organize grup halinde ve şiddet kullanma tehdidi ile yapılması halinde 5 ilâ 7 yıl hapis cezası ve 500 bin ilâ 2 milyon 500 bin ruble arasında para cezası öngörülüyor.Rus vatandaşlarının yurtdışında, Rusya çıkarlarına karşı faaliyetlere katılımı 20 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye varan para cezası ile cezalandırılacak.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

duma, rusya, silah, tasarı