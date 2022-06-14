https://tr.sputniknews.com/20220614/rusya-severodonetskteki-azot-kimya-fabrikasindan-sivillerin-tahliyesi-icin-yarin-koridor-acacak-1057404023.html
Rusya, Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacak
Rusya, Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın sabah Svatovo... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:43+0300
2022-06-14T14:43+0300
2022-06-14T15:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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insani koridor
fabrika
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Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, şu ifadeleri kullandı: Rus güçlerinin ve LHC oluşumlarının tüm sivillerin güvenli şekilde tahliyesini garanti ettiğini söyleyen Mizintsev, sivillerin insani konvoylarla geçici konaklama noktalarına götürüleceğini bildirdi.Rusya'nın Mariupol'de olduğu gibi sivillerin canını korumayı ve 1949 tarihli Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'nin tüm normlarına uymayı da garanti ettiğini anlatan Mizintsev, "Ukrayna tarafının insani operasyona fiilen hazır olduğu, beyaz bayraklar sallanarak gösterilmelidir. Kiev yönetimini aklıselim ortaya koymaya, militanlara anlamsız direnişe son vermeleri ve Azot kimya fabrikasından çıkmaları için gereken emirleri vermeye bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Kiev, militanları sivil kisvesi altında tahliye etme ve Mariupol'deki senaryoyu tekrarlama amacı güdüyor'Ukrayna tarafının 'Azot' kimya fabrikasındaki sivillerin Kiev'e bağlı güçlerin kontrolündeki Lisiçansk kentine tahliye edilmesini öngören bir insani operasyon düzenleme önerisini yorumlayan Mizintsev, Kiev'in bu yolla kimya fabrikasında sıkışıp kalan militanları sivil kisvesi altında tahliye etme ve Mariupol'deki senaryoyu tekrarlama amacı güttüğünü vurguladı.Severodonetsk, LHC'de büyük oranda Rusya ve Lugansk güçlerinin kontrolünde bulunan ve Ukraynalı güçlerin direnişini sürdürdüğü son birkaç büyük kentten biri. Severodonetsk'teki çatışmalar Mayıs ayından itibaren şiddetini artırırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, kentin meskun mahallerinin tümüyle özgürleştirildiğini, sanayi bölgesinde ve yakınındaki yerleşimlerde faaliyetlerin sürdüğünü söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220614/bm-ukraynanin-donetskteki-dogumevine-yonelik-saldirilarina-iliskin-kayitlar-rahatsiz-edici-1057384094.html
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Rusya, Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacak
14:43 14.06.2022 (güncellendi: 15:17 14.06.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın sabah Svatovo kenti yönünde bir insani koridor açacaklarını duyurdu.
Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, şu ifadeleri kullandı:
"İnsani ilkeleri esas alan Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) oluşumları, sivillerin tahliyesine yönelik insani operasyon yürütmeye hazır. Bunun için 15 Haziran saat 08:00'den 20:00'ye kadar Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından kuzey yönündeki Svatovo kentine doğru insani koridor açılacak."
Rus güçlerinin ve LHC oluşumlarının tüm sivillerin güvenli şekilde tahliyesini garanti ettiğini söyleyen Mizintsev, sivillerin insani konvoylarla geçici konaklama noktalarına götürüleceğini bildirdi.
Rusya'nın Mariupol'de olduğu gibi sivillerin canını korumayı ve 1949 tarihli Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'nin tüm normlarına uymayı da garanti ettiğini anlatan Mizintsev, "Ukrayna tarafının insani operasyona fiilen hazır olduğu, beyaz bayraklar sallanarak gösterilmelidir. Kiev yönetimini aklıselim ortaya koymaya, militanlara anlamsız direnişe son vermeleri ve Azot kimya fabrikasından çıkmaları için gereken emirleri vermeye bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'Kiev, militanları sivil kisvesi altında tahliye etme ve Mariupol'deki senaryoyu tekrarlama amacı güdüyor'
Ukrayna tarafının 'Azot' kimya fabrikasındaki sivillerin Kiev'e bağlı güçlerin kontrolündeki Lisiçansk kentine tahliye edilmesini öngören bir insani operasyon düzenleme önerisini yorumlayan Mizintsev, Kiev'in bu yolla kimya fabrikasında sıkışıp kalan militanları sivil kisvesi altında tahliye etme ve Mariupol'deki senaryoyu tekrarlama amacı güttüğünü vurguladı.
Severodonetsk, LHC'de büyük oranda Rusya ve Lugansk güçlerinin kontrolünde bulunan ve Ukraynalı güçlerin direnişini sürdürdüğü son birkaç büyük kentten biri.
Severodonetsk'teki çatışmalar Mayıs ayından itibaren şiddetini artırırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, kentin meskun mahallerinin tümüyle özgürleştirildiğini, sanayi bölgesinde ve yakınındaki yerleşimlerde faaliyetlerin sürdüğünü söylemişti.