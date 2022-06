https://tr.sputniknews.com/20220614/rusyadan-ingilterenin-savunma-lobisine-ve-medya-temsilcilerine-yaptirim-1057418379.html

Rusya'dan İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım

Rusya'dan İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin Rus savunma şirketlerinin yöneticilerine ve önde gelen Rus gazetecilere yönelik yaptırımlarına cevaben İngiliz... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T19:47+0300

2022-06-14T19:47+0300

2022-06-14T19:47+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

jeremy quin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_dabe66828262a1abc9712e74c4267279.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.Bakanlık, 'savunma lobisi' diye tanımladığı kişilerin listesinde İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Jeremy Quin, Savunma Bakan Yardımcısı Leo Docherty, Donanma Komutanı Benjamin Key, Hava Kuvvetleri Komutanı Michael Wigston da dahil 20 kişiye yer verdi.Listede savunma şirketleri BAE Systems ile Thales UK'in üst düzeyleri de yer aldı.Bakanlık, bu listedeki kişilerin Ukrayna'ya Nazi oluşumları tarafından sivillerin katli ve sivil altyapının imhası için kullanılan silahların tedarikiyle ilgili kararların alınmasında payı olduğunu vurguladı.29 gazeteci yaptırım listesindeBakanlık, Rusya hakkında, Ukrayna ve Donbass'taki olaylarla ilgili yalan ve tek taraflı bilgi paylaştıklarını, önyargılı yaklaşımlarıyla İngiliz toplumunda Rusofobiyi körüklediklerini belirttiği İngiliz gazeteciler listesine 29 kişiyi dahil etti.BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Simon Sharp, BBC Genel Müdürü Timothy Douglas Dave, The Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katherine Sophie Viner, The Times Genel Yayın Yönetmeni John Witherow, Daily Telegraph Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans listede öne çıkan isimler oldu.Bakanlık, her iki listede yer alan toplam 49 kişinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını ve listeyi genişletme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

ingiltere

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, jeremy quin