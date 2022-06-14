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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/rusyadan-ingilterenin-savunma-lobisine-ve-medya-temsilcilerine-yaptirim-1057418379.html
Rusya'dan İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım
Rusya'dan İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin Rus savunma şirketlerinin yöneticilerine ve önde gelen Rus gazetecilere yönelik yaptırımlarına cevaben İngiliz... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T19:47+0300
2022-06-14T19:47+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
jeremy quin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.Bakanlık, 'savunma lobisi' diye tanımladığı kişilerin listesinde İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Jeremy Quin, Savunma Bakan Yardımcısı Leo Docherty, Donanma Komutanı Benjamin Key, Hava Kuvvetleri Komutanı Michael Wigston da dahil 20 kişiye yer verdi.Listede savunma şirketleri BAE Systems ile Thales UK'in üst düzeyleri de yer aldı.Bakanlık, bu listedeki kişilerin Ukrayna'ya Nazi oluşumları tarafından sivillerin katli ve sivil altyapının imhası için kullanılan silahların tedarikiyle ilgili kararların alınmasında payı olduğunu vurguladı.29 gazeteci yaptırım listesindeBakanlık, Rusya hakkında, Ukrayna ve Donbass'taki olaylarla ilgili yalan ve tek taraflı bilgi paylaştıklarını, önyargılı yaklaşımlarıyla İngiliz toplumunda Rusofobiyi körüklediklerini belirttiği İngiliz gazeteciler listesine 29 kişiyi dahil etti.BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Simon Sharp, BBC Genel Müdürü Timothy Douglas Dave, The Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katherine Sophie Viner, The Times Genel Yayın Yönetmeni John Witherow, Daily Telegraph Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans listede öne çıkan isimler oldu.Bakanlık, her iki listede yer alan toplam 49 kişinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını ve listeyi genişletme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
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ingiltere, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, jeremy quin

Rusya'dan İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım

19:47 14.06.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin Rus savunma şirketlerinin yöneticilerine ve önde gelen Rus gazetecilere yönelik yaptırımlarına cevaben İngiliz savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin savunma lobisine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık, 'savunma lobisi' diye tanımladığı kişilerin listesinde İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Jeremy Quin, Savunma Bakan Yardımcısı Leo Docherty, Donanma Komutanı Benjamin Key, Hava Kuvvetleri Komutanı Michael Wigston da dahil 20 kişiye yer verdi.
Listede savunma şirketleri BAE Systems ile Thales UK'in üst düzeyleri de yer aldı.

Bakanlık, bu listedeki kişilerin Ukrayna'ya Nazi oluşumları tarafından sivillerin katli ve sivil altyapının imhası için kullanılan silahların tedarikiyle ilgili kararların alınmasında payı olduğunu vurguladı.

29 gazeteci yaptırım listesinde

Bakanlık, Rusya hakkında, Ukrayna ve Donbass'taki olaylarla ilgili yalan ve tek taraflı bilgi paylaştıklarını, önyargılı yaklaşımlarıyla İngiliz toplumunda Rusofobiyi körüklediklerini belirttiği İngiliz gazeteciler listesine 29 kişiyi dahil etti.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Simon Sharp, BBC Genel Müdürü Timothy Douglas Dave, The Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katherine Sophie Viner, The Times Genel Yayın Yönetmeni John Witherow, Daily Telegraph Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans listede öne çıkan isimler oldu.

Bakanlık, her iki listede yer alan toplam 49 kişinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını ve listeyi genişletme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
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