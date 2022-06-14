https://tr.sputniknews.com/20220614/sancar-artik-kimsenin-kendi-pozisyonunu-gizleyecek-orta-sahada-top-dolastiracak-alani-kalmadi-1057424442.html

Sancar: Artık kimsenin kendi pozisyonunu gizleyecek, orta sahada top dolaştıracak alanı kalmadı

Sancar: Artık kimsenin kendi pozisyonunu gizleyecek, orta sahada top dolaştıracak alanı kalmadı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, artık kimsenin kendi pozisyonunu gizleyecek, orta sahada top dolaştıracak alanı kalmadığını belirterek, "Finale doğru... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T22:35+0300

2022-06-14T22:35+0300

2022-06-14T22:35+0300

türkiye

tbmm

mithat sancar

aday

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde OHAL'in olduğunu, şimdi de olağan hale gelen, kurumsallaşmış OHAL'in devam ettiğini savundu.AK Parti ve MHP yönetiminin, OHAL'e can simidi gibi sarıldığını ileri süren Sancar, "Bunu bırakmaya da niyetleri yoktur. Çünkü demokrasi ve hukukla ülkeyi yönetmek, kendileri açısından mümkün değildir" diye konuştu.Sancar, OHAL döneminde çıkarılan KHK'lar ile kamudan 152 bin kişinin ihraç edildiğini, şimdi de keyfi uygulamalar ve haksız ihraçlarla kamu çalışanlarının baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.Gerçek siyasetin, gerçekliği gören siyaset olduğuna işaret eden Sancar, gerçekliğe gözünü kapatan siyasetin, çözüm üretemeyeceğini, ülkeyi ve ülkede yaşayanları müreffeh, demokratik, özgür bir geleceğe taşıyamayacağını söyledi.Gerçekleri dile getirdikleri, gerçeklerle yüzleşmeyi talep ettikleri için sürekli hedef olduklarını savunan Sancar, ağrı kesicilerle toplumun oyalandığını öne sürdü.'Bu iktidardan temelde farkınızın ne olduğunu ortaya koyun'Sancar, düzenlenmesi planlanan Gemlik yürüyüşünün, demokratik çözüm ve barış konusundaki tutumlarının başka bir alandaki yansıması olduğunu söyledi.Bazı kuruluşların, yaygınlaştırılmaya çalışılan "savaş politikalarına" karşı demokratik çözüm ve barış imkanlarına dikkati çekmek için bu yürüyüşü yaptığını savunan Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:Sancar, toplumun büyük çoğunluğunun barıştan yana olduğunu, toplumun bu gücünü ortaya çıkarmak için demokrasi ittifakına önem verdiklerini belirtti."Gelin güçlerimizi birleştirelim" çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:Parlamento seçimlerine en geniş ittifakla girmek istediklerini ve ortak aday fikrine açık olduklarını dile getiren Sancar, bunu yaparken açık müzakere, doğrudan diyalog, gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakatı esas aldıklarını kaydetti.Bu yöntemin karşılık bulmaması durumunda kendi yollarında yürümeye devam edeceklerine dikkati çeken Sancar, "Bu yöntem karşılık bulmazsa kendi adayımızı, demokrasi ittifakının adayını çıkartmayı da önümüzde en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Kimse başka şeyler aramasın. Herkesle konuşmaya açığız, saklımız gizlimiz yok" dedi.

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tbmm, mithat sancar, aday