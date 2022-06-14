https://tr.sputniknews.com/20220614/sokakta-kopek-tasmasi-ile-dolasan-51-yasindaki-adam-amacim-nefsimi-dizginleyip-camiye-goturmek-1057409055.html

Sokakta köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki adam: 'Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek'

Sokakta köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki adam: 'Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek'

Sakarya’da köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki kişi şaşırttı. Nefsini terbiye etmek için tasma ile dolaştığını aktaran Fevzi Aral, “Nefsim namaza gitmiyor... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T16:14+0300

2022-06-14T16:14+0300

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köpek

tasma

türkiye

sakarya

cami

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde boynunda köpek tasması ile gezen vatandaş merak uyandırdı. 51 yaşındaki Fevzi Aral’ın nefsini dizginleyebilmek için tasma ile gezdiği öğrenildi.Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek. İnsanlara insan gibi bakabilmek için böyle bir şeye karar verip boynuma tasma taktım. Eğer nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Bu tasmayı kendime taktıysam, kendi nefsime ağır geldiği için” dedi.‘Tasmayı takamıyordum, zorladım taktım ve ciğerim yandı’Fevzi Aral, “Bu tasmayı takamıyordum. Kendimi zorladım. Ve taktım ama ciğerim yandı, yanmadı değil. Az önce bunu öğlen namazına götürdüm namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiriyorum, buradaki insanlarla muhabbetini ettiriyorum. Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor sahibi yok. Ama Allah nasip ederse tasmanın ucunu Allah'a teslim edip, sahibine teslim edip Allah yolunda ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.‘Nefsim kötülük, pisliklere gitmesin diye bu zinciri vurdum’Kendisini bu şekilde görenlerin merakla baktığını ifade eden Aral, “Görenler yanlış düşünebilir ama bu tamamen benim ile alakalı bir şey. Ama şu ana kadar bana tasmayı niye taktın diye bir soru soran olmadı. Benimle alakalı olduğu için kimse gelip, cesaret edip sen bunu niye taktın diyemiyor. Kısacası nefsimi namaza götürebilmek, insanlara, doğaya, canlılara sevgi ile bakabilmek için taktım. Bu zinciri vurdum ki nefsim kötülüklere pisliklere gitmesin. Bu tasmayı nefsimi de iman ettirebilmek için takıyorum” şeklinde konuştu.

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köpek, tasma, sakarya, cami