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https://tr.sputniknews.com/20220614/stadyumdaki-konserde-2-kisi-tavana-cikti-1057407791.html
Stadyumdaki konserde 2 kişi tavana çıktı
Stadyumdaki konserde 2 kişi tavana çıktı
Konyaspor’un 100’üncü yıl kutlamalarının 3’üncü gününde Göksel ve Manga, Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda 15 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında 2 kişi... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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konser
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Konyaspor’un 100’üncü yıl kutlamaları festivalinin 3’üncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında Göksel ve Manga, Konya Büyükşehir Stadı’nda sahne aldı. Işık ve lazer gösterilerinin de yapıldığı stadı dolduran yaklaşık 15 bin kişi, şarkılara eşlik etti. Manga sahne aldığı sırada, stadyumun kedi yolu olarak bilinen bölümüne çıkan 2 kişi paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekten şarkılara eşlik eden 2 kişi, bir süre eğlendikten sonra gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220613/killers-konserinde-kalabaligin-ustune-atlayan-67-yasindaki-adam-hafif-yaralandi-konser-durduruldu-1057357365.html
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türkiye, konya, konser

Stadyumdaki konserde 2 kişi tavana çıktı

15:54 14.06.2022
© DHAStadyumdaki konserde 2 kişi tavana çıktı
Stadyumdaki konserde 2 kişi tavana çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© DHA
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Konyaspor’un 100’üncü yıl kutlamalarının 3’üncü gününde Göksel ve Manga, Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda 15 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında 2 kişi stadyumun kedi yolu olarak bilinen tavan kısmına çıktı.
Konyaspor’un 100’üncü yıl kutlamaları festivalinin 3’üncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Festival kapsamında Göksel ve Manga, Konya Büyükşehir Stadı’nda sahne aldı.
Işık ve lazer gösterilerinin de yapıldığı stadı dolduran yaklaşık 15 bin kişi, şarkılara eşlik etti.
Manga sahne aldığı sırada, stadyumun kedi yolu olarak bilinen bölümüne çıkan 2 kişi paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekten şarkılara eşlik eden 2 kişi, bir süre eğlendikten sonra gözden kayboldu.
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