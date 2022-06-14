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TBMM Başkanı Şentop: DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin, dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı Şentop: DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin, dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır" açıklaması yaptı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T09:09+0300
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mustafa şentop
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yumruk
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TBMM Başkanı Şentop, polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin açıklama yaptı. "Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim" diyen Şentop, "Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Haziran'da Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtmişti. Soylu, Twitter'dan paylaştığı videoda "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer vermişti.
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mustafa şentop, dbp, yumruk

TBMM Başkanı Şentop: DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin, dokunulmazlığı kaldırılmalı

09:09 14.06.2022 (güncellendi: 09:24 14.06.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır" açıklaması yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin açıklama yaptı.
"Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim" diyen Şentop, "Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Haziran'da Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtmişti. Soylu, Twitter'dan paylaştığı videoda "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer vermişti.
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