https://tr.sputniknews.com/20220614/tbmm-baskani-sentop-dbp-milletvekilinin-polise-hareketi-cok-cirkin-dokunulmazligi-kaldirilmali-1057385677.html

TBMM Başkanı Şentop: DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin, dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Şentop: DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin, dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır" açıklaması yaptı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T09:09+0300

2022-06-14T09:09+0300

2022-06-14T09:24+0300

mustafa şentop

dbp

politika

yumruk

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TBMM Başkanı Şentop, polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin açıklama yaptı. "Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim" diyen Şentop, "Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Haziran'da Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtmişti. Soylu, Twitter'dan paylaştığı videoda "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer vermişti.

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mustafa şentop, dbp, yumruk