https://tr.sputniknews.com/20220614/trafigi-durdurup-sinav-cekti-1057391827.html
Trafiği durdurup şınav çekti
Trafiği durdurup şınav çekti
İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:53+0300
2022-06-14T11:53+0300
2022-06-14T12:26+0300
yaşam
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İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/sultangazide-cocuk-kacirma-olayi-tiktok-kurgusu-cikti-1057264164.html
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türkiye, istanbul, şınav, tiktok, video
Trafiği durdurup şınav çekti
11:53 14.06.2022 (güncellendi: 12:26 14.06.2022) Abone ol
İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti.
İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti.
Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.