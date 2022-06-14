https://tr.sputniknews.com/20220614/trafigi-durdurup-sinav-cekti-1057391827.html

Trafiği durdurup şınav çekti

Trafiği durdurup şınav çekti

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T11:53+0300

2022-06-14T11:53+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

şınav

tiktok

video

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İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/sultangazide-cocuk-kacirma-olayi-tiktok-kurgusu-cikti-1057264164.html

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türkiye, istanbul, şınav, tiktok, video