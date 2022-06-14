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Trafiği durdurup şınav çekti
Trafiği durdurup şınav çekti
İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/sultangazide-cocuk-kacirma-olayi-tiktok-kurgusu-cikti-1057264164.html
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türkiye, istanbul, şınav, tiktok, video

Trafiği durdurup şınav çekti

11:53 14.06.2022 (güncellendi: 12:26 14.06.2022)
© İHA / HASAN TİKSultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti
Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA / HASAN TİK
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İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti.
İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti.
Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.
Sultangazi'de bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı. Mahallenin sokağa döküldüğü olayın Tiktok videosu için kurgulandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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