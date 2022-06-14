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https://tr.sputniknews.com/20220614/tuik-acikladi-nisanda-sut-uretimi-azaldi-1057393001.html
TÜİK açıkladı: Nisanda süt üretimi azaldı
TÜİK açıkladı: Nisanda süt üretimi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 6.6, toplanan inek sütü miktarı yüzde... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:19+0300
2022-06-14T12:19+0300
ekonomi
süt
et ve süt kurumu (esk)
süt fiyatları
süt ürünleri
tüik
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TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmelerince 859 bin 712 ton inek sütü toplandı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9, tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,6, inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.İlk 4 ayda gerilediOcak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; içme sütü üretimi yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı. Bir önceki ay 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu. Bir önceki ay 125 bin 84 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 2,6 azalarak 121 bin 843 ton olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220606/eski-tuik-baskani-aydemir-tufenin-yuzde-73-oldugu-bir-yerde-enflasyon-yok-nasil-diyebilirsiniz-1057054766.html
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süt, et ve süt kurumu (esk), süt fiyatları, süt ürünleri, tüik

TÜİK açıkladı: Nisanda süt üretimi azaldı

12:19 14.06.2022
© AASüt, hayvancılık
Süt, hayvancılık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 6.6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3.4 azaldı.
TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmelerince 859 bin 712 ton inek sütü toplandı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9, tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,6, inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.

İlk 4 ayda geriledi

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; içme sütü üretimi yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı. Bir önceki ay 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu. Bir önceki ay 125 bin 84 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 2,6 azalarak 121 bin 843 ton olarak gerçekleşti.
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