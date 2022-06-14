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Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:00+0300
2022-06-14T23:00+0300
türkiye
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kaza
turist
otobüs
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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ve şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html
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antalya, kaza, turist, otobüs

Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

23:00 14.06.2022
© İHAAntalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
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Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.
Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ve şoför yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
TÜRKİYE
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
5 Haziran , 23:41
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