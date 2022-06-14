https://tr.sputniknews.com/20220614/turistleri-tasiyan-otobus-kaza-yapti-1-olu-22-yarali-1057426187.html
Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:00+0300
2022-06-14T23:00+0300
2022-06-14T23:00+0300
türkiye
antalya
kaza
turist
otobüs
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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ve şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html
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antalya, kaza, turist, otobüs
Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
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Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.
Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ve şoför yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.