https://tr.sputniknews.com/20220614/turistleri-tasiyan-otobus-kaza-yapti-1-olu-22-yarali-1057426187.html

Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:00+0300

2022-06-14T23:00+0300

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türkiye

antalya

kaza

turist

otobüs

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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli'den, Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ve şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html

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antalya, kaza, turist, otobüs