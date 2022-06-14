https://tr.sputniknews.com/20220614/turkiye-uefa-uluslar-c-ligi-1-gruptaki-dorduncu-macinda-litvanyayi-2-0-yendi-1057429154.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaştı. Türkiye, mücadeleyi 2-0 kazanarak grupta puanını 12’ye yükseltti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:41+0300
2022-06-14T23:41+0300
2022-06-14T23:45+0300
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türkiye a milli futbol takımı, son dakika
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi
23:41 14.06.2022 (güncellendi: 23:45 14.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaştı. Türkiye, mücadeleyi 2-0 kazanarak grupta puanını 12’ye yükseltti.