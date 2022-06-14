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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/ukraynada-rus-yazarlarin-kitaplarinin-yasaklanmasi-onerildi-1057418106.html
Ukrayna'da Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi
Ukrayna'da Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunuldu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T19:34+0300
2022-06-14T19:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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Tasarı, ‘1991 yılından sonraki herhangi bir dönemde’ Rusya Federasyonu vatandaşı olan yazarların kitaplarının basılması, yurtdışından getirilmesi ve dağıtımının yasaklanmasını öngörüyor. Yasak, 1 Ocak 2023'ten önce Ukrayna'da yayınlanmış kitapları kapsamıyor.Ayrıca, daha önce veya ölüm anında Ukrayna vatandaşı olan ve öldüğü sırada Rusya vatandaşlığına sahip olmayan yazarlar da yasak kapsamı dışında bırakılıyor.Tasarıda ayrıca Rusya, Belarus ve Kiev tarafından kontrol edilmeyen bölgelerden ‘Ukrayna karşıtı içerik’ içeren yayınların ithalatı ve dağıtımına kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.
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ukrayna, verhovna rada, rusya

Ukrayna'da Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi

19:34 14.06.2022
© SputnikRusça kitap
Rusça kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunuldu.
Tasarı, ‘1991 yılından sonraki herhangi bir dönemde’ Rusya Federasyonu vatandaşı olan yazarların kitaplarının basılması, yurtdışından getirilmesi ve dağıtımının yasaklanmasını öngörüyor. Yasak, 1 Ocak 2023'ten önce Ukrayna'da yayınlanmış kitapları kapsamıyor.
Ayrıca, daha önce veya ölüm anında Ukrayna vatandaşı olan ve öldüğü sırada Rusya vatandaşlığına sahip olmayan yazarlar da yasak kapsamı dışında bırakılıyor.
Tasarıda ayrıca Rusya, Belarus ve Kiev tarafından kontrol edilmeyen bölgelerden ‘Ukrayna karşıtı içerik’ içeren yayınların ithalatı ve dağıtımına kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.
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