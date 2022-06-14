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Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Nijerya’da bir sürücü, canını hiçe sayarak yanan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:14+0300
2022-06-14T02:15+0300
türkiye
nijerya
tanker
yakıt
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Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı.Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti.Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti. Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.Okowa, “Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
türkiye
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nijerya, tanker, yakıt

Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı

02:14 14.06.2022 (güncellendi: 02:15 14.06.2022)
© İHAYanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
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Nijerya’da bir sürücü, canını hiçe sayarak yanan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti.
Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı.
Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti.
Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti. Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.
Okowa, Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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