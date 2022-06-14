https://tr.sputniknews.com/20220614/yeni-dogurdugu-bebegini-9-yerinden-bicaklayarak-katleden-kadina-muebbet-hapis-1057417531.html

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak katleden kadına müebbet hapis

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak katleden kadına müebbet hapis

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T19:20+0300

2022-06-14T19:20+0300

2022-06-14T19:20+0300

türkiye

yenidoğan

bebek

ölüm

bıçaklı saldırı

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20 Ocak tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Merve T. katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Merve T., “Bunu bile isteye yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Merve T.’nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianamede, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca Hakan T.’nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı. Merve T.'nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu iddia etti.

türkiye

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yenidoğan, bebek, ölüm, bıçaklı saldırı