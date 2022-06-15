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Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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фото, hindistan, kuyu, yılan

Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

15:37 15.06.2022
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Hindistan'ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldı.
© İHA

Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı.

Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı.

© İHA

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.

© İHA

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı.

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500&#x27;ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı.

© İHA

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

© İHA

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

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