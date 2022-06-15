Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220615/16-yasindaki-sila-senturku-olduren-huseyin-can-gokceke-agirlastirilmis-muebbet-hapis-talebi-1057453322.html
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Giresun'un Bulancak ilçesinde eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T13:37+0300
2022-06-15T13:37+0300
türkiye
hüseyin can gökçek
sıla şentürk
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054020804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de98bb5758fd657beb1bb7eda8e200d0.jpg
Olay, 16 Şubat'ta Bulancık ilçesine bağlı Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak WhatsApp grubunda geçen yıl tanışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı. Ankara'da yaşadığı ve bir şirkette çalıştığı belirtilen Gökçek, ailesinin olmadığı bir gün Sıla'nın evine gitti. İkili arasında nişanın atılması ve tehdit iddiasıyla yapılan suç duyurusu nedeniyle tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini çekmesini istedi. Sıla Şentürk "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti.Sıla kanlar içinde yerde yığıldı, Hüseyin Can Gökçek de olay yerinden kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade ederek, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetten sonra taksiyle kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek için Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Bilet kuyruğunda yakalanan Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Espiye Kapalı Cezaevi'ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene sonrası Gökçek için 'akıl sağlığı yerinde' raporu düzenlendi. Rapor, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.'Ceza indirimi uygulanmasın'Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da tamamlandı. Gökçek hakkında, 'canavarca hisle kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Gökçek hakkında cezai indirimde bulunulmaması da istendi. Gökçek'in iddianamede yer alan ifadesinde, "Nereye, ne şekilde vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağın ilk neresine geldiğini bilmiyorum" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054020804_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aeb85f09d8f62d9f68a4bdb20aaea191.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hüseyin can gökçek , sıla şentürk, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

13:37 15.06.2022
© İHA / Hüseyin Can Gökçek
Hüseyin Can Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Giresun'un Bulancak ilçesinde eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 16 Şubat'ta Bulancık ilçesine bağlı Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak WhatsApp grubunda geçen yıl tanışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı. Ankara'da yaşadığı ve bir şirkette çalıştığı belirtilen Gökçek, ailesinin olmadığı bir gün Sıla'nın evine gitti. İkili arasında nişanın atılması ve tehdit iddiasıyla yapılan suç duyurusu nedeniyle tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini çekmesini istedi. Sıla Şentürk "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti.
Sıla kanlar içinde yerde yığıldı, Hüseyin Can Gökçek de olay yerinden kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade ederek, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetten sonra taksiyle kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek için Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Bilet kuyruğunda yakalanan Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Espiye Kapalı Cezaevi'ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene sonrası Gökçek için 'akıl sağlığı yerinde' raporu düzenlendi. Rapor, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Ceza indirimi uygulanmasın'

Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da tamamlandı. Gökçek hakkında, 'canavarca hisle kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Gökçek hakkında cezai indirimde bulunulmaması da istendi. Gökçek'in iddianamede yer alan ifadesinde, "Nereye, ne şekilde vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağın ilk neresine geldiğini bilmiyorum" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала