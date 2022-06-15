https://tr.sputniknews.com/20220615/25-st-petersburg-ekonomi-forumu-basladi-putin-cuma-gunu-konusma-yapacak-1057456415.html

25. St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı, Putin cuma günü konuşma yapacak

25. St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı, Putin cuma günü konuşma yapacak

Rusya’da 25. St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) bugün başladı. 18 Haziran’a kadar sürecek forumda 90’dan fazla ülkenin temsilcileri yer alacak. Forumun bu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:46+0300

2022-06-15T14:46+0300

2022-06-15T14:46+0300

rusya

petersburg

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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25. SPIEF, ‘değişen dünyada yeni imkan arayışları’ temasıyla bugün başladı ve 90’dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 18 Haziran’a kadar sürecek. Organizatör Roskongress Vakfı’nın açıklamasına göre, forumdaki iş dünyası ile ilgili ana program dört tematik alana ayrıldı. Bunlar küresel ekonomi, Rusya ekonomisi, sosyal ve teknolojik gündem ve insani potansiyelin geliştirilmesi gibi konulara yönelik. ‘Yeni Ekonomik Düzen: Zamanın Zorlukları ile Mücadele’ isimli tur kapsamında, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) bünyesinde ekonomi ve uluslararası işbirliği alanında yeniden canlanma, küresel ticaretin dönüşümü, iş verimliliği ve yeni lojistik gerçekler gibi konularda oturumlar düzenlenecek. İkinci tematik tur olan ‘Rusya Ekonomisi: Yeni Zorluklar ve Ufuklar’da ise krizle mücadeleden ülkenin uzun vadeli potansiyelini artırmaya kadar, Rusya’nın karşı karşıya kaldığı yeni güçlüklere odaklanılacak. ‘İnsanlık için Modern Teknolojiler: Sorumlu Bir Gelecek Yaratmak’ adlı programda da dijital bağımsızlık, bilgi güvenliği, çeşitli endüstrilerin dijitalleşmesi konularına değinilecek. ‘İnsana yatırım - gelişime yatırım’ programı kapsamındaki oturumların katılımcıları, beşeri sermayenin gelişimi, çalışanların yeni becerileri ve istihdam modellerini tartışacaklar. Forumun oturum aralarında ayrıca yaratıcı endüstriler, spor ve eğitimin geliştirilmesine yönelik oturumlar da planlanıyor. SPIEF 2022 ayrıca Afrika, Belarus, Ortadoğu, Avrupa, Mısır, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Latin Amerika ve AEB-ASEAN’dan iş dünyası temsilcileriyle ülkeler arası iş diyaloglarına da sahne olacak. Putin yarın foruma gidiyor Ana iş programına ek olarak, SPIEF küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir foruma, gençlere yönelik bir ekonomi forumuna, B20 danışma forumuna ve bir yaratıcı iş forumuna ev sahipliği yapacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'a yarın gidecek ve otomotiv endüstrisinin gelişimi hakkında yüz yüze bir görüşme yapacak, 17 Haziran'da bir genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Bununla birlikte, Putin'in büyük iş dünyasının temsilcileri, savaş muhabirleri ve Rus televizyon kuruluşlarının yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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rusya, petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief)