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https://tr.sputniknews.com/20220615/8-ilde-dolandiricilik-cetesine-operasyon-67-milyon-tllik-vurgun-1057440348.html
8 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 67 milyon TL'lik vurgun
8 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 67 milyon TL'lik vurgun
Dolandırıcılık çetesi kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diyerek iki kişiden 50 milyon lira ve... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T09:48+0300
2022-06-15T09:48+0300
türkiye
dolandırıcılık
istanbul
savcılık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin biz de Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" diyerek N.K.(52) isimli kişiden 6 ay boyunca 50 milyon lira ve C.A.(40) isimli kişiden ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar aldıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Dolandırdıkları para ile Şanlıurfa'da ev aldılar3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 43 kişinin iki olaya da karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla Şanlıurfa'da, 15 adet lüks araç, 1 adet 8 milyon değerinde konut, 1 adet benzin istasyonu, 1 adet lüks kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusu elde ettikleri tespit edildi.Ekipler şüphelileri yakalamak için Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin firari olduğu ve 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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dolandırıcılık, istanbul, savcılık

8 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 67 milyon TL'lik vurgun

09:48 15.06.2022
© DHA8 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 67 milyon TL'lik vurgun
8 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 67 milyon TL'lik vurgun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Dolandırıcılık çetesi kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diyerek iki kişiden 50 milyon lira ve 1 milyon dolar adı. Çeteye yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla Şanlıurfa’da lüks araç ve konut aldıkları belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin biz de Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" diyerek N.K.(52) isimli kişiden 6 ay boyunca 50 milyon lira ve C.A.(40) isimli kişiden ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar aldıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırdıkları para ile Şanlıurfa'da ev aldılar

3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 43 kişinin iki olaya da karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla Şanlıurfa'da, 15 adet lüks araç, 1 adet 8 milyon değerinde konut, 1 adet benzin istasyonu, 1 adet lüks kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusu elde ettikleri tespit edildi.
Ekipler şüphelileri yakalamak için Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin firari olduğu ve 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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