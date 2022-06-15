https://tr.sputniknews.com/20220615/abdde-asiri-yagisa-dayanamayan-ev-nehre-suruklendi-1057435120.html

ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi

ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı sel nedeniyle kapatılırken bir ev yağışa dayanamayıp nehre kapıldı. Yellowstone boyunca çok sayıda yol da sular altında kaldı... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T01:11+0300

2022-06-15T01:11+0300

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dünya

abd

yağış

yellowstone

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ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.

yellowstone

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abd, yağış, yellowstone