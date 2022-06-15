https://tr.sputniknews.com/20220615/abdde-asiri-yagisa-dayanamayan-ev-nehre-suruklendi-1057435120.html
ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi
ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi
ABD'deki Yellowstone Milli Parkı sel nedeniyle kapatılırken bir ev yağışa dayanamayıp nehre kapıldı. Yellowstone boyunca çok sayıda yol da sular altında kaldı... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T01:11+0300
2022-06-15T01:11+0300
2022-06-15T01:15+0300
dünya
abd
yağış
yellowstone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057434959_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_02ca96406cd555486a45ebfe7fa57fc8.jpg
ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.
yellowstone
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057434959_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a36317789401d2f8cdb6b2b3d9ed03fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yağış, yellowstone
ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi
01:11 15.06.2022 (güncellendi: 01:15 15.06.2022) Abone ol
ABD'deki Yellowstone Milli Parkı sel nedeniyle kapatılırken bir ev yağışa dayanamayıp nehre kapıldı. Yellowstone boyunca çok sayıda yol da sular altında kaldı, bazı bölgeler kaya parçaları ve çamurla kaplandı.
ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu.
Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi.
Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.
Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.