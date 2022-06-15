https://tr.sputniknews.com/20220615/abdde-kovid-19-ile-mucadelenin-lideri-fauci-koronaviruse-yakalandi-1057478066.html

ABD’de Kovid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, koronavirüse yakalandı

ABD’de Kovid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin Kovid-19 testinin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:50+0300

2022-06-15T22:50+0300

2022-06-15T22:50+0300

koronavirüs

abd

anthony fauci

kovid-19

salgın

salgın hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043460610_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_a9f81277af6031d52d012b16faf629f1.jpg

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüse yakalandı.NIAID tarafından yapılan açıklamada, Fauci'nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci'nin hafif semptomları olduğu belirtildi.Fauci'nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/fauci-trump-yeniden-secilirse-gorevi-birakirim--1056430207.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, anthony fauci, kovid-19, salgın, salgın hastalık