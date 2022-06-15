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ABD’de Kovid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, koronavirüse yakalandı
ABD’de Kovid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin Kovid-19 testinin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T22:50+0300
2022-06-15T22:50+0300
koronavirüs
abd
anthony fauci
kovid-19
salgın
salgın hastalık
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüse yakalandı.NIAID tarafından yapılan açıklamada, Fauci'nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci'nin hafif semptomları olduğu belirtildi.Fauci'nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.
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abd, anthony fauci, kovid-19, salgın, salgın hastalık

ABD’de Kovid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, koronavirüse yakalandı

22:50 15.06.2022
© REUTERS / Patrick SemanskyAnthony Fauci
Anthony Fauci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Patrick Semansky
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüse yakalandı.
NIAID tarafından yapılan açıklamada, Fauci'nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci'nin hafif semptomları olduğu belirtildi.
Fauci'nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.
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