https://tr.sputniknews.com/20220615/afganistandan-bir-heyet-petrol-urunleri-alimlarini-gorusmek-uzere-spiefe-geliyor-1057467028.html
Afganistan'dan bir heyet, petrol ürünleri alımlarını görüşmek üzere SPIEF'e geliyor
Afganistan'dan bir heyet, petrol ürünleri alımlarını görüşmek üzere SPIEF'e geliyor
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Afgan girişimcilerin Rusya'dan petrol ürünleri, buğday ve diğer temel malzemeleri satın almak istediklerini, St... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T17:56+0300
2022-06-15T17:56+0300
2022-06-15T17:57+0300
afganistan
rusya
buğday
petrol
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
dünya
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 25. St. Petersburg Ekonomi Forumu’na (SPIEF) Rusya'dan petrol ürünleri, buğday ve diğer temel malzemeleri satın almak isteyen Afgan iş insanlarının da katılacaklarını söyledi.Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Kabulov, “SPIEF’e Taliban değil, Afganistan Ticaret Sanayi Odası’nda bir heyet gelecek. St. Petersburg’daki foruma Afgan iş insanları geliyor. Birkaç ay önce Kabil'deki kurumlar arası bir delegasyona katılmıştım, işbirliğimizin olası yönlerini tartıştık, öncelikli olarak petrol ürünleri, buğday, gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri üzerinde anlaşmaya vardık” dedi ve şöyle devam etti:‘Ülkede tahıl hasılatı ortalamadan yüzde 30 daha düşük kalabilir’“Forumda, bir takım sözleşmeler ve teslimatlar üzerinde anlaşmaya varma imkanları olacak. Ayrıca Afgan iş dünyasının ilgilendiği öncelikli malzemelerin bir listesini Rusya'ya sunan Afganistan Ticaret Bakanı'nın Moskova’ya ziyareti için hazırlık yapılıyor, ticari teslimatlar söz konusu.”Kabulov, “Tüm malzemelerin çok likit olduklarını ve Afgan tüccarların karşılığında ödeme yapmaya hazır olduklarını söylemeliyim” vurgusunu yaptı.Afganistan’daki ekonomik durumun ‘ciddi’ olduğuna ve geçen kış fazla yağış olmadığı için bu yaz daha da ağırlaşabileceğine, tahıl hasılatının ortalamadan yüzde 30 daha düşük olabileceğine dikkat çeken Kabulov, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, gereklilik halinde tahıl tahsisi için onay verdi. Bu tür yardımların hacmi, somut durumlara göre hükümet tarafından belirlenecek” ifadelerini kullandı.Kremlin, Taliban’ın tanınması konusunda tahminde bulunmamayı tercih ettiDiğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Afganistan’daki yeni yönetimin tanınmasının şu anda söz konusu olmadığını, fakat ülkede yaşanan insani sıkıntıların Kabil ile temasların sürmesini gerektirdiğini söyledi.Peskov, ilgili soru karşısında, “Şu anda (tanınma) söz konusu değil, bunu defalarca konuştuk. Herhangi bir tahminde bulunmak işe yaramaz” yanıtını verdi.
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afganistan, rusya, buğday, petrol, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
Afganistan'dan bir heyet, petrol ürünleri alımlarını görüşmek üzere SPIEF'e geliyor
17:56 15.06.2022 (güncellendi: 17:57 15.06.2022) Abone ol
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Afgan girişimcilerin Rusya'dan petrol ürünleri, buğday ve diğer temel malzemeleri satın almak istediklerini, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) ticari sözleşmelerin imzalanabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 25. St. Petersburg Ekonomi Forumu’na (SPIEF) Rusya'dan petrol ürünleri, buğday ve diğer temel malzemeleri satın almak isteyen Afgan iş insanlarının da katılacaklarını söyledi.
Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Kabulov, “SPIEF’e Taliban değil, Afganistan Ticaret Sanayi Odası’nda bir heyet gelecek. St. Petersburg’daki foruma Afgan iş insanları geliyor. Birkaç ay önce Kabil'deki kurumlar arası bir delegasyona katılmıştım, işbirliğimizin olası yönlerini tartıştık, öncelikli olarak petrol ürünleri, buğday, gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri üzerinde anlaşmaya vardık” dedi ve şöyle devam etti:
‘Ülkede tahıl hasılatı ortalamadan yüzde 30 daha düşük kalabilir’
“Forumda, bir takım sözleşmeler ve teslimatlar üzerinde anlaşmaya varma imkanları olacak. Ayrıca Afgan iş dünyasının ilgilendiği öncelikli malzemelerin bir listesini Rusya'ya sunan Afganistan Ticaret Bakanı'nın Moskova’ya ziyareti için hazırlık yapılıyor, ticari teslimatlar söz konusu.”
Kabulov, “Tüm malzemelerin çok likit olduklarını ve Afgan tüccarların karşılığında ödeme yapmaya hazır olduklarını söylemeliyim” vurgusunu yaptı.
Afganistan’daki ekonomik durumun ‘ciddi’ olduğuna ve geçen kış fazla yağış olmadığı için bu yaz daha da ağırlaşabileceğine, tahıl hasılatının ortalamadan yüzde 30 daha düşük olabileceğine dikkat çeken Kabulov, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, gereklilik halinde tahıl tahsisi için onay verdi. Bu tür yardımların hacmi, somut durumlara göre hükümet tarafından belirlenecek” ifadelerini kullandı.
Kremlin, Taliban’ın tanınması konusunda tahminde bulunmamayı tercih etti
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Afganistan’daki yeni yönetimin tanınmasının şu anda söz konusu olmadığını, fakat ülkede yaşanan insani sıkıntıların Kabil ile temasların sürmesini gerektirdiğini söyledi.
Peskov, ilgili soru karşısında, “Şu anda (tanınma) söz konusu değil, bunu defalarca konuştuk. Herhangi bir tahminde bulunmak işe yaramaz” yanıtını verdi.