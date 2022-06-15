Akşener: Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak

Nebati Bakan’ın ışıltılı zihninin, son mucizesi de; biliyorsunuz, “Gelire Endeksli Senet” oldu. Bu öyle bir mucize ki; Gelire Endeksli Senet açıkladılar, ama ortada gelir yok. Sonradan öğrendik ki; Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün, gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler, eskiden nereye gidiyordu? Devletin hazinesine. Yani millete. Peki şimdi nereye gidecek? Gelire Endeksli Senet’i alan, tasarruf sahibine. Yani; parayı vatandaştan kes, tasarruf sahibi bir azınlığa aktar, sonra da, utanmadan sıkılmadan, milletimize, “çözüm” diye pazarlamaya çalış… Nebati Bakan, bu kafayla, “GES’ten” sonra, “öz hakiki kurtuluş reçetesi” olarak, milleti tamamen denklemden çıkartıp, yandaş ekosisteminin, tamamı faydalanabilsin diye, 5’li çetenin gelirine endeksli, “YES”, yani “Yandaş Endeksli Senet” çıkartırsa şaşırmayın.