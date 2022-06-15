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Akşener: Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak
Akşener: Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin, ülkemize maliyeti, 200 milyar lirayı bulacak" dedi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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Akşener: Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak

10:55 15.06.2022 (güncellendi: 11:04 15.06.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin, ülkemize maliyeti, 200 milyar lirayı bulacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Nebati Bakan’ın ışıltılı zihninin, son mucizesi de; biliyorsunuz, “Gelire Endeksli Senet” oldu. Bu öyle bir mucize ki; Gelire Endeksli Senet açıkladılar, ama ortada gelir yok. Sonradan öğrendik ki; Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün, gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler, eskiden nereye gidiyordu? Devletin hazinesine. Yani millete. Peki şimdi nereye gidecek? Gelire Endeksli Senet’i alan, tasarruf sahibine. Yani; parayı vatandaştan kes, tasarruf sahibi bir azınlığa aktar, sonra da, utanmadan sıkılmadan, milletimize, “çözüm” diye pazarlamaya çalış… Nebati Bakan, bu kafayla, “GES’ten” sonra, “öz hakiki kurtuluş reçetesi” olarak, milleti tamamen denklemden çıkartıp, yandaş ekosisteminin, tamamı faydalanabilsin diye, 5’li çetenin gelirine endeksli, “YES”, yani “Yandaş Endeksli Senet” çıkartırsa şaşırmayın.
Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin, ülkemize maliyeti, 200 milyar lirayı bulacak.
Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. İğneden ipliğe her şeye gelen zamlara doğrultusunda, bir an önce, asgari ücreti güncelleyin.
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