https://tr.sputniknews.com/20220615/almanyadaki-arastirma-sirketlerin-rus-gazini-kisa-surede-ikame-edemeyecegini-gosterdi-1057479114.html
Almanya’daki araştırma, şirketlerin Rus gazını kısa sürede ikame edemeyeceğini gösterdi
Almanya’daki araştırma, şirketlerin Rus gazını kısa sürede ikame edemeyeceğini gösterdi
Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) gerçekleştirdiği araştırma, Alman şirketlerinin büyük kısmının kısa vadede Rus gazını ikame... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T23:23+0300
2022-06-15T23:23+0300
2022-06-15T23:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
doğalgaz
almanya
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Wirtschaftsdienst dergisinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, Almanya’daki şirketlerin sadece yüzde 20’si, doğalgazı kısmen ikame edebileceğini düşünüyor. Haberde, gaz arzındaki kesintilerle ilgili risklerin Almanya ekonomisi için yüksek olduğu kaydedildi.Ülkedeki şirketlerin yüzde 70’i, elektrik maliyetlerinde artış yaşadıklarını bildirirken şirketlerin yaklaşık yüzde 25’i de Ukrayna krizi nedeniyle arzda kesintilere dikkat çekti.
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ukrayna krizi, doğalgaz, almanya
Almanya’daki araştırma, şirketlerin Rus gazını kısa sürede ikame edemeyeceğini gösterdi
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Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) gerçekleştirdiği araştırma, Alman şirketlerinin büyük kısmının kısa vadede Rus gazını ikame edemeyeceğini ortaya koydu.
Wirtschaftsdienst dergisinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, Almanya’daki şirketlerin sadece yüzde 20’si, doğalgazı kısmen ikame edebileceğini düşünüyor. Haberde, gaz arzındaki kesintilerle ilgili risklerin Almanya ekonomisi için yüksek olduğu kaydedildi.
Ülkedeki şirketlerin yüzde 70’i, elektrik maliyetlerinde artış yaşadıklarını bildirirken şirketlerin yaklaşık yüzde 25’i de Ukrayna krizi nedeniyle arzda kesintilere dikkat çekti.