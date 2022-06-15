https://tr.sputniknews.com/20220615/almanyadaki-arastirma-sirketlerin-rus-gazini-kisa-surede-ikame-edemeyecegini-gosterdi-1057479114.html

Almanya’daki araştırma, şirketlerin Rus gazını kısa sürede ikame edemeyeceğini gösterdi

Almanya’daki araştırma, şirketlerin Rus gazını kısa sürede ikame edemeyeceğini gösterdi

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) gerçekleştirdiği araştırma, Alman şirketlerinin büyük kısmının kısa vadede Rus gazını ikame... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T23:23+0300

2022-06-15T23:23+0300

2022-06-15T23:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

doğalgaz

almanya

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Wirtschaftsdienst dergisinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, Almanya’daki şirketlerin sadece yüzde 20’si, doğalgazı kısmen ikame edebileceğini düşünüyor. Haberde, gaz arzındaki kesintilerle ilgili risklerin Almanya ekonomisi için yüksek olduğu kaydedildi.Ülkedeki şirketlerin yüzde 70’i, elektrik maliyetlerinde artış yaşadıklarını bildirirken şirketlerin yaklaşık yüzde 25’i de Ukrayna krizi nedeniyle arzda kesintilere dikkat çekti.

almanya

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2022

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ukrayna krizi, doğalgaz, almanya