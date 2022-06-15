https://tr.sputniknews.com/20220615/ankara-sehir-hastanesi-ambulans-soforunun-getirdigi-hasta-1014te-kabul-edildi-1057472960.html

Ankara Şehir Hastanesi: Ambulans şoförünün getirdiği hasta 10.14'te kabul edildi

Ankara Şehir Hastanesi: Ambulans şoförünün getirdiği hasta 10.14'te kabul edildi

Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini öne süren ambulans şoförünün getirdiği hastanın... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T21:14+0300

2022-06-15T21:14+0300

2022-06-15T21:15+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

ankara şehir hastanesi

ambulans

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Ankara Şehir Hastanesi'nden Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini iddia eden şoförün taşıdığı hastaya ilişkin açıklama yapıldı.Hastaneden, dünkü konuya ilişkin bir kamuoyu açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sayın Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur" bilgisine yer verildi.Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastasının, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk edildiği bildirilerek, "Hastanın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.Acil Tıp Kliniği'ndeki değerlendirme sonrasında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğince tetkikleri yapılan hastanın, saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ndeki odasına yatışının yapıldığı kaydedildi.Hastanın yatışından yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ambulans şoförünün, hasta nakil aracını bakanlık önüne park ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-koca-bakanlik-onunde-kendini-ambulansa-kilitleyen-soforle-gorustu--1057439718.html

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, ankara şehir hastanesi, ambulans