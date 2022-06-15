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https://tr.sputniknews.com/20220615/ankarada-motosiklet-surucusun-selin-ortasinda-kaldigi-anlar-goruntulendi-1057430164.html
Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi
Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
sel
motorsiklet
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Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı. Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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ankara, sel, motorsiklet

Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi

00:00 15.06.2022 (güncellendi: 00:12 15.06.2022)
© İHAAnkara’da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada
Ankara’da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı.
Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı.
Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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