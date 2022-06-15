https://tr.sputniknews.com/20220615/ankarada-motosiklet-surucusun-selin-ortasinda-kaldigi-anlar-goruntulendi-1057430164.html
Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi
Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:00+0300
2022-06-15T00:00+0300
2022-06-15T00:12+0300
ankara
sel
motorsiklet
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057430020_0:68:1286:791_1920x0_80_0_0_7948e8d3d9456b8ca7951220bd2ab648.jpg
Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı. Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
ankara
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057430020_71:0:1216:859_1920x0_80_0_0_c861e2b9fda74cdddca55116ce7c957d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, sel, motorsiklet
Ankara’da motosiklet sürücüsünün selin ortasında kaldığı anlar görüntülendi
00:00 15.06.2022 (güncellendi: 00:12 15.06.2022) Abone ol
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı.
Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı.
Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.