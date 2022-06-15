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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/avrupada-gaz-fiyatlari-27-nisandan-beri-ilk-kez-1300-dolari-gecti-1057469800.html
Avrupa'da gaz fiyatları, 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doları geçti
Avrupa'da gaz fiyatları, 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doları geçti
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, düşüş döneminin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T19:22+0300
2022-06-15T19:22+0300
gaz
ukrayna krizi
gazprom
rusya
ukrayna
dolar
avrupa
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Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Gazprom'un Kuzey Akım-1 üzerinden gaz akışını günde 67 milyon metreküpe düşüreceğini açıklaması üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselişe geçti.Yaklaşık yüzde 30 oranında artan gaz fiyatları, 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doların üzerini gördü.Siemens’in gaz kompresörlerinde yaşanan sorun nedeniyle Kuzey Akım-1 boru hattından verilen doğalgaz miktarını günde 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşüren Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bir kompresörün daha durması nedeniyle günlük hacmin 67 milyon metreküpe azaltılacağını duyurmuştu.
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gaz, gazprom, rusya, ukrayna, dolar, avrupa

Avrupa'da gaz fiyatları, 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doları geçti

19:22 15.06.2022
© REUTERS / Dado RuvicDolar - ruble
Dolar - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar sonucunda ciddi şekilde artan Avrupa'daki doğalgaz fiyatları, düşüş döneminin ardından bugün yeniden Nisan ayı seviyelerine geldi.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Gazprom'un Kuzey Akım-1 üzerinden gaz akışını günde 67 milyon metreküpe düşüreceğini açıklaması üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselişe geçti.

Yaklaşık yüzde 30 oranında artan gaz fiyatları, 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doların üzerini gördü.
Siemens’in gaz kompresörlerinde yaşanan sorun nedeniyle Kuzey Akım-1 boru hattından verilen doğalgaz miktarını günde 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşüren Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bir kompresörün daha durması nedeniyle günlük hacmin 67 milyon metreküpe azaltılacağını duyurmuştu.
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