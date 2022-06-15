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https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-koca-bakanlik-onunde-kendini-ambulansa-kilitleyen-soforle-gorustu--1057439718.html
Bakan Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü
Bakan Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü
Sağlık Bakanı Koca, taşıdığı bir hastanın hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyleyerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T08:50+0300
2022-06-15T08:50+0300
türkiye
fahrettin koca
ambulans
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini belirterek Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.
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fahrettin koca, ambulans

Bakan Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü

08:50 15.06.2022
© Twitter/Fahrettin KocaKoca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü
Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Twitter/Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Koca, taşıdığı bir hastanın hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyleyerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi. Koca, görüşmeye ilişkin "Aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.
Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini belirterek Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.
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