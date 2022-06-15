https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-koca-bakanlik-onunde-kendini-ambulansa-kilitleyen-soforle-gorustu--1057439718.html

Bakan Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü

Bakan Koca, bakanlık önünde kendini ambulansa kilitleyen şoförle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, taşıdığı bir hastanın hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyleyerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T08:50+0300

2022-06-15T08:50+0300

2022-06-15T08:50+0300

türkiye

fahrettin koca

ambulans

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini belirterek Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

türkiye

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fahrettin koca, ambulans