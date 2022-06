https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-soylu-pervin-buldana-murat-karayilanin-gonderdigi-bir-kaset-var-1057442952.html

Bakan Soylu: Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var

Bakan Soylu: Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar terör örgütünün esiri." ifadelerini kullandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T11:16+0300

2022-06-15T11:16+0300

2022-06-15T11:16+0300

politika

süleyman soylu

deaş

pervin buldan

murat karayılan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg

Bakan Soylu, Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta Programı'nda, Hakan Ural'ın sorularını yanıtladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen yayında, Soylu, "Burası 112 acil çağrı merkezi. Türkiye'de 81 tane merkez var. Türkiye'deki çağrı merkezlerimize günde 300 bin çağrı geliyor. Sağlıktan afete, polisten jandarmaya, sahil güvenliğe kadar hepsi burada toplandı" diye konuştu. 2021'deki asayiş olaylarında sadece 1 tane faili meçhul olduğunu belirten Soylu, "Hırsızlıktan tutun cinayete kadar bütün olayların aydınlatılmasını sağladık. Burasını şöyle ifade etmek gerekir; çok büyük bir bütünün bir parçası. Bunu bir ambulansın içindeki kardeşimizle eşleştirebilirsiniz. Eskiden jandarmayla polisin telsizleri birbirlerini görmezdi. Şimdi jandarmayla polisin telsizlerin birbirini görmesi sağladık. Buna Ağrı'da başladık, tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Diyelim telefon sisteminiz çöktü, iletişimi ne ile yapacaksınız? Bütün telsiz sistemlerini çalıştırabilecek yapıyı oluşturduk. AFAD'da Allah korusun deprem oldu, enkazın altında kaldınız, biz sizi nasıl bulacağız. AFAD mobil uygulaması yaptık, o sizin konumumuzu bulabiliyor. Sadece butona basmanız yeterli" dedi. 'İstihbaratımız tespit etti, 'Gemlik'e gidin' talimatı verdiler'Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı. İstanbul Kadıköy'de milletvekilleri de Gemlik'e gitmek istiyordu. 6 aylık İçişleri Bakanlığı yapan, her şeyi çok bilen Meral Akşener öyle söylediler... Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz.Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz. Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.'Muhalefet partilerinin bir tanesi bir şey demiyor'Biz terörle mücadele ederken sadece jandarmamız ve polisimiz terörle mücadele etmiyor. Cudi'de bir tenis turnuvası düzenleniyor, bir taraftan off-road yarışması yapıyor, bir taraftan spor turnuvaları yapıyor. Hakkari'de on binlerce çocuğa kayak öğretiyor. Bu terörle mücadeledir. Devlet burada bilinmedik, bilindik birçok programı üst üste anlatabilme kabiliyetine sahip. Diyarbakır annelerinin orada bulunması bir umuttur. Bunu neden yazan çizmez olmaz, ABD binlerce TIR'la orayı finanse ediyor. Fransa oranın hava eğitimi veriyor. Almanya'da PKK yanlısı 14 bin 500 terörist olduğunu değerlendiriyorlar. Son 6-7 yıldır 295 kişi Almanya'da dağa gitti diyor. Bunlar bildikleri... Şimdi ABD, terör örgütünün elebaşlarıyla beraber görüşüyor. BM'ye getiriyor ve sözleşme imzalıyorlar.PKK'nın yöneticileriyle PYD'nin yöneticileri aynı. Ya arkadaş buna neden böyle bakıyorsunuz? Onun derdi şu, orada bir terör koridoru açacak...Polis üzerinden nara atmaya çalışanlar tek bir şey söyleyin. Polise yumruk atıyorlar. Böyle çirkin bir tavır içinde bulunuyor, muhalefet partilerinin bir tanesi bir şey demiyor. ABD'nin, büyükelçilerin, PKK'nın, FETÖ'nün hoşuna gidiyor.'Türkiye'de şu ana kadar 13 DEAŞ'lı canlı bomba bulduk'Subay alımlarda 1 hafta, 10 güne kadar, astsubaylar da yine 1 hafta-10 güne kadar açıklanacaktır. Polis akademisiyle ilgili açıklamayı yaptık. Sağlıkla ilgili problem olanlar yerlerini yedeklere bırakacak. 3 bin 500 bekçi alımı var, süreci devam ediyor. Ardından sonuçlar açıklanmış olacak.Bizi bazen taş gibi değerlendiriyorlar. Taş gibi duracağız, insani özelliklerimizin aslında olmaması gerekir, jenerik olarak bizi sadece kendi işimizin çerçevesi içine alıyorlar. Hepimiz insanız, hepimiz 9 aylığız, hepimiz aynı okullarda okuduk, hepimizin öğretmenleri bize benzer öğretiler verdiler. Türkiye çok zor bir coğrafyada. Hemen altımızda 2 devlet var, otoritesi sarsılmış. ABD, Irak'a girdiğinde 'Demokrasi getireceğim' diye girdi, peki durum? Irak'ın, Suriye'nin istikrarı en çok bize lazım. Afganistan'ı, Pakistan'ı, Irak'ı, Yemen'i... Türkiye'de şu ana kadar 13 DEAŞ'lı canlı bomba bulduk. 70 bin sayfa DEAŞ belgesi çözdük. Yılbaşından bugüne kadar FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonu yaptık. DKP, DHKP-C operasyonları yaptık. Şu ana kadar 82'nin üzerinde eylem engelledik. Bunların her birisi kendi içimizden üreyebildiği gibi sınırlarımızın dışından da gelebiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, deaş, pervin buldan, murat karayılan